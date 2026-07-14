Gato murió en medio de un fuerte incendio en Soacha: Cuerpo de Bomberos dio detalles

Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Soacha atendieron un incendio estructural. El incidente se registró en el Conjunto Residencial El Futuro I, ubicado en este municipio de Cundinamarca, donde se requirió el despliegue de varios equipos de emergencia, en horas de la tarde de este martes 14 de julio.

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El operativo se llevó a cabo de manera articulada entre el Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha, la Defensa Civil y la Oficina de Gestión del Riesgo.

Según informaron las autoridades, los organismos de socorro realizaron labores de control, extinción y aseguramiento de la zona con el propósito de contener el incendio.

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Labores de control y evaluación de daños

Las labores de los organismos de socorro se concentraron en evitar la propagación del fuego hacia las estructuras aledañas y proteger a los residentes, ya que el incendio se originó en un apartamento y podía extenderse a los pisos superiores e inferiores.

A raíz del incendio murió un gato. Foto: Bomberos de Soacha

SEMANA tuvo acceso a imágenes del suceso, donde se observó una densa nube de humo saliendo de las ventanas de un apartamento y, posteriormente, los marcos afectados por el calor de las llamas.

A su vez, los videos de las inspecciones realizadas en la vivienda afectada evidenciaron la destrucción del techo y las marcas de humo en las paredes del inmueble.

Los equipos especializados mantuvieron el monitoreo de la edificación para descartar la reactivación de puntos calientes en los materiales inflamables de la vivienda.

Balance de la emergencia y causas

Durante el inicio de los hechos y la remoción de escombros, los rescatistas reportaron que un felino perdió la vida. El personal de emergencias le brindó maniobras de reanimación a la mascota, pero las afectaciones por el humo impidieron una respuesta positiva del animal.

Se investiga el origen del fuego. Foto: Bomberos de Soacha

Respecto a las causas del incidente en el conjunto residencial, el origen del incendio continúa bajo investigación. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha no precisó en su reporte inicial qué provocó el inicio de las llamas en el apartamento.

Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer el origen del incendio, mientras las personas que resultaron heridas reciben la atención médica correspondiente.