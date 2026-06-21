Los videos del impactante incendio en un lujoso resort de República Dominicana: evacuaron a casi 1.700 huéspedes

Un intenso incendio en un complejo hotelero de Bayahíbe, en la costa sureste de República Dominicana, dejó este viernes una turista fallecida y obligó a la evacuación masiva de 1.700 huéspedes, según han informado las autoridades locales.

Incendio en balsa electoral en San Jacinto, Bolívar: se quemaron tarjetones y se activó plan de contingencia

El fuego se originó en las instalaciones del hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham y se ha propagado con extrema rapidez debido a la naturaleza inflamable de sus techos, construidos con paja y caña.

Las autoridades dominicanas confirmaron el fallecimiento de una turista italiana de 46 años, quien no ha logrado sobrevivir a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia.

Un mort i 1.700 turistes evacuats per un gran incendi en un resort de República Dominicana https://t.co/kBAblMaakh pic.twitter.com/175BvqWIIu — 3CatInfo (@3CatInfo) June 20, 2026

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aseguró que el incendio ya se encuentra “bajo control” y ha detallado el despliegue en un comunicado oficial.

“El COE mantiene el control y la coordinación general de las operaciones de respuesta, en conjunto con los diferentes cuerpos de bomberos de la región (…), quienes continúan trabajando de manera ininterrumpida para sofocar por completo el siniestro”, dice el comunicado.

Tragedia en Brasil: seis muertos tras choque de dos helicópteros en Rio de Janeiro

“Como parte de las acciones de protección a la vida, fueron evacuados aproximadamente 1.690 huéspedes, quienes han sido reubicados en hoteles cercanos y otras instalaciones habilitadas”, asegura el texto.

Ante la velocidad con la que las llamas han derribado las estructuras, el personal de seguridad del establecimiento y las brigadas internas han activado de inmediato los protocolos de emergencia.

🇩🇴 | URGENTE: Un gran incendio ha estallado en el hotel Viva Dominicus en Bayahíbe, ubicado en la provincia de La Altagracia de la República Dominicana. pic.twitter.com/sLaCQxgPCI — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 19, 2026

Miles de turistas y trabajadores fueron conducidos de forma preventiva hacia la franja de arena colindante con el mar para mantener una distancia segura del foco del fuego, según ha informado el diario local ‘El Comercio’.

Como medida de precaución adicional, las autoridades también han ordenado desalojar varios complejos hoteleros aledaños para mitigar los riesgos por la densa humareda y el desprendimiento de materiales encendidos arrastrados por el viento.

Asimismo, el Ministerio de Turismo dominicano ha garantizado el apoyo logístico para asegurar la continuidad de los planes de viaje de los turistas afectados y la colaboración necesaria con las autoridades consulares italianas ante el trágico incidente.

🔥 Una turista italiana murió en un fuerte incendio registrado en el hotel Viva Wyndham Dominicus Beach en Bayahibe, República Dominicana.



VIDEO: Gojko Dominikana via Storyful pic.twitter.com/T9HN2qfeUj — El Universal (@El_Universal_Mx) June 20, 2026

“Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación, y será la comisión técnica correspondiente la encargada de establecerlas una vez concluyan las labores de emergencia y evaluación en el lugar”, concluye el comunicado del COE.

Con información de Europa Press*