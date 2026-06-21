Bolivar

Incendio en balsa electoral en San Jacinto, Bolívar: se quemaron tarjetones y se activó plan de contingencia

Una balsa que transportaba material electoral hacia San Jacinto se incendió durante la ruta y afectó parte de los tarjetones.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

21 de junio de 2026 a las 10:55 a. m.
Autoridades activaron un operativo para reponer y custodiar el material electoral afectado tras el incendio de una balsa en San Jacinto, Bolívar.
Autoridades activaron un operativo para reponer y custodiar el material electoral afectado tras el incendio de una balsa en San Jacinto, Bolívar. Foto: Foto: X @ELTIEMPO

Una emergencia durante el traslado del material electoral generó alerta en Bolívar, luego de que una balsa utilizada para transportar elementos de la jornada sufriera un incendio en medio de la ruta.

Según reportes conocidos, el fuego afectó parte del material, incluidos tarjetones, por lo que fue necesario activar un plan de contingencia para garantizar el desarrollo normal de las votaciones.

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La logística electoral fue ajustada tras la emergencia registrada durante el transporte fluvial

El incidente ocurrió mientras se adelantaba el traslado de material electoral hacia San Jacinto, Bolívar.

Las condiciones geográficas hacen necesario utilizar rutas fluviales para llevar los elementos requeridos antes de la apertura de los puestos de votación.

De acuerdo con la información publicada sobre el caso, la conflagración provocó la pérdida de parte del material electoral que era movilizado en la balsa.

Esta situación llevó a las autoridades electorales a evaluar alternativas para reponer los elementos afectados.

La activación de un plan de contingencia hace parte de los protocolos utilizados por la organización electoral cuando se presentan situaciones que pueden afectar la disponibilidad del material necesario para una jornada de votación.

Material electoral debe ser reemplazado para garantizar la jornada

Según la Armada Nacional, el siniestro se registró durante el traslado fluvial del material electoral con destino a distintos puestos de votación.

Las causas del incendio son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, que avanzan en el esclarecimiento de lo ocurrido. Ante este tipo de emergencias, la Registraduría cuenta con mecanismos para atender novedades logísticas y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

En anteriores situaciones, la entidad ha explicado que los materiales electorales cuentan con procesos de custodia y seguimiento.

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Por ejemplo, tras un incendio ocurrido en una sede de la Registraduría en Valledupar, la entidad aclaró que los elementos esenciales para la votación no se encontraban en el lugar afectado y que no hubo pérdida de tarjetas electorales ni formularios E-14.

Tras la emergencia, las autoridades activaron un plan de contingencia para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Para el caso de San Jacinto, la Fuerza Pública, con apoyo de unidades del Ejército y la Policía Nacional, asumió las labores de reposición, custodia y traslado de nuevo material electoral hacia los lugares afectados.