Bernie Moreno, senador en EE. UU., confirma que llegó al país como observador de las elecciones. Envió un mensaje a ciudadanos

Luego de una controversia alrededor de si le autorizaban o no su llegada a Colombia como observador de las elecciones de segunda vuelta a la presidencia de la República, el senador en Estados Unidos, Bernie Moreno, confirmó que ya pisó el territorio nacional y está listo para cumplir la misión que tendrá el domingo 21 de junio, como acompañante de la jornada democrática, por invitación del CNE-Consejo Nacional Electoral.

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El senador republicano aprovechó para enviar un mensaje a los ciudadanos de este, su país de origen, a cuya ciudadanía renunció al naturalizarse en Estados Unidos: “Colombia se encuentra en un momento decisivo de su historia democrática. La decisión que tienen ante ustedes pondrá a prueba el coraje y el compromiso del pueblo colombiano”, afirmó.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan la presidencia de la República este domingo, 21 de junio. Foto: Adobe Stock

El senador estadounidense ya había participado como observador en la primera vuelta, tras lo cual, se desataron múltiples opiniones, pues, en esa oportunidad, pareció propiciar acercamientos entre la entonces precandidata Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, lo que posteriormente fue negado por él mismo.

Días más tarde, de nuevo se generaron tensiones que llevaron a temer que el gobierno decidiera impedir su entrada al país, teniendo en cuenta los mensajes enviados por el presidente Petro, luego de la detención del activista del Pacto Histórico, Beto Coral: “Señor Bernie Moreno, es veedor internacional y si se expresa contra los colombianos en el exterior, tomaré mis decisiones”, dijo el mandatario a través de sus redes sociales.

BERNIE MORENO Senador electo por Ohio Foto: AP

Finalmente, hasta la Cancillería salió a explicar que una decisión de ingreso, en el caso de un invitado como observador electoral, solo podría ser tomado por el promotor de la invitación: el CNE. Así, se resolvió la situación y Moreno, ya acudió a su cita en Colombia.

Moreno, para dirigirse a los colombianos, retomó una frase de los “Padres Fundadores de Estados Unidos”. De ellos, dijo: “declararon con valentía hace 250 años que la libertad y el derecho al voto son dones sagrados de Dios. Traicionar su voto por dinero sucio es una ofensa a nuestro Salvador”, indicó.

El senador se puso en los zapatos de los colombianos y dijo: “como alguien nacido aquí, con muchos amigos y familiares que aún la consideran su hogar (a la patria colombiana), les pido que elijan la seguridad, la prosperidad, la unidad y la defensa de las instituciones democráticas.