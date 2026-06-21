Distrito despliega personal de seguridad por altercados previos a la jornada electoral

La Alcaldía Mayor de Bogotá emitió un pronunciamiento oficial dirigido a los habitantes de la capital y a los comités de las campañas políticas activas en la ciudad.

🔴 Elecciones Colombia 2026 HOY EN VIVO | Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda buscan la Presidencia en una jornada definitiva para el país

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La administración local reportó que en las últimas horas se registraron situaciones de confrontación física y verbal entre simpatizantes de los dos sectores que compiten por el poder ejecutivo. Las autoridades instaron a los ciudadanos a mantener el orden durante los comicios.

Colombia decide su destino: Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda se disputan la Presidencia, este domingo 21 de junio. Esto es lo que está en juego

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, declaró que “hacemos un llamado a toda la ciudadanía y a los integrantes de las campañas electorales para evitar altercados. El debate democrático exige convivencia y respeto por las decisiones individuales”.

“Solicitamos a los partidos políticos que transmitan a sus seguidores directrices de calma, pues los resultados deben definirse mediante votos y no a través de riñas en el espacio público”, concluyó Quintero.

Hacemos un llamado a las campañas electorales y a sus seguidores: la democracia se disputa con votos, no con confrontaciones o riñas.



La alcaldía de @CarlosFGalan esta lista para que Bogotá siga siendo ejemplo de unas elecciones seguras, libres, y transparentes. pic.twitter.com/N71LEMsZGV — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) June 21, 2026

La Secretaría de Gobierno confirmó que el personal del Distrito y los cuadrantes de la Fuerza Pública se encuentran desplegados en las 20 localidades de la ciudad. El dispositivo de seguridad operará de manera continua en los puntos de votación para garantizar el ingreso seguro de los sufragantes. La administración distrital enfatizó la necesidad de la colaboración ciudadana para el desarrollo normal de la jornada.

Apertura de urnas y dinámica de la contienda política

Las elecciones de segunda vuelta comienzan oficialmente a las 8 de la mañana de este domingo 21 de junio en todo el territorio nacional. Los ciudadanos inscritos en el censo electoral elegirán al presidente de la República que asumirá la jefatura de Estado durante el periodo comprendido entre 2026 y 2030. La jornada cuenta con el monitoreo de misiones de observación internacional de manera preventiva.

Participación en elecciones. Procuraduría pone la lupa. Foto: Foto 1: Procuraduría / Cortesía-Foto 2: Getty

La tarjeta electoral presenta dos opciones tras los resultados de la primera vuelta celebrada en mayo. Por un lado, figura Abelardo De La Espriella, aspirante por el movimiento Defensores de la Patria, mientras que la otra alternativa corresponde a Iván Cepeda Castro, candidato de la coalición del Pacto Histórico. El ganador reemplazará en el cargo al actual presidente Gustavo Petro a partir del próximo 7 de agosto.

Las urnas cerrarán a nivel nacional a las 4 de la tarde, momento en el cual los jurados de mesa iniciarán el proceso de preconteo de los sufragios. La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitará la plataforma de datos para emitir los boletines oficiales con los resultados del escrutinio general. Las autoridades prevén que la tendencia definitiva se consolide pocas horas después del cierre de las votaciones.