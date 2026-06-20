Elecciones 2026: procurador Gregorio Eljach asegura que no existe evidencia sobre posible fraude electoral

Este domingo los colombianos acudirán a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

Las urnas se abrirán a las 8:00 de la mañana y los ciudadanos podrán acudir a sus puntos de votación para elegir al próximo mandatario de los colombianos.

Como desde algunos sectores del progresismo insisten en que podría presentarse un fraude electoral, situación que ha sido negada por diferentes instituciones, el procurador general, Gregorio Eljach, fijó su postura sobre el tema.

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“Hasta ahora no hay evidencia alguna de que vaya a ocurrir fraude en las elecciones. Está demostrado con los auditores de los partidos y de las campañas, los veedores internacionales, la Registraduría, la Procuraduría y demás entidades que todo funciona correctamente”, dijo Eljach en una entrevista con Noticias RCN.

El funcionario fue enfático en que todos los sectores tienen las garantías para acudir a las urnas y que lo importante es que todo el proceso se pueda dar sin ningún tipo de alteración. Por esa razón, dijo que la estrategia de Paz Electoral de la Procuraduría General de la Nación ha sido exitosa.

“Hay que agradecer a los colombianos y a las instituciones por la acogida que le dieron a esta iniciativa que es de todos. Colombia se apropió de la iniciativa y ha dado muy buenos resultados”.

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Agregó que “todas las elecciones que se han dado en los últimos meses han sido en paz electoral y eso es positivo para el país.

Como algunos exfuncionarios del Gobierno Petro han dicho que si no gana Iván Cepeda, “el país podría incendiarse”, Eljach dijo que tampoco tienen información sobre alteraciones en alguna zona del país, aunque se ha hecho un trabajo preventivo.

“Hemos puesto en alerta a las autoridades nacionales para prevenir cualquier posibilidad de indisciplina. No tenemos conocimiento alguno de que se esté preparando o vayan a suceder hechos lamentables, pero estamos prevenidos”.

Sobre la estrategia de paz electoral, el jefe del Ministerio Público aseguró que ha sido clave el trabajo articulado entre diferentes instituciones del Estado para garantizar unas elecciones “libres y transparentes”.

“La paz electoral también se impondrá en esta votación; los colombianos vamos a defender las instituciones, los violentos no tienen cabida y Colombia dirá que se quiere paz electoral”.

Se espera que el nombre del nuevo presidente de Colombia se conozca sobre las 6:00 de la tarde de este domingo 21 de junio.