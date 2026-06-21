El mundo mira a Colombia: presidentes de distintos países se la han jugado en medio de las elecciones presidenciales; esto está en juego

Las elecciones de segunda vuelta de este domingo, 21 de junio, determinarán la configuración del panorama geopolítico de América Latina de los próximos años, por lo que el mundo observa con detenimiento lo que sucederá en las urnas.

Abelardo de la Espriella entrega nuevos nombres a EE. UU. de políticos que, supuestamente, compran votos en Colombia en favor de Iván Cepeda

El periodista y analista político Brian Winter aseguró que los comicios de Colombia serían uno de los más relevantes del año.

“De todas las elecciones del 2026 la más importante es claramente Colombia porque es un país que enfrenta graves desafíos en materia de seguridad y fiscal. Es un país con dos candidatos con posiciones muy divergentes”, aseguró.

En las más recientes elecciones de la región algunos países han mirado hacia la derecha y Colombia podría tomar ese rumbo. A nivel internacional también tienen la idea de que todo indica que, si nada extraordinario ocurre, Abelardo de la Espriella sería el próximo presidente.

“Creo que va a ganar Abelardo que ha hecho una campaña extraordinaria contra todos y contra todo”, afirmó el profesor español de derecho constitucional Eloy García, quien considera que cada vez crece el interés de España y otros países europeos sobre lo que sucede en Colombia.

El presidente Donald Trump respaldó la candidatura de Abelardo de la Espriella. Foto: AP

“Abelardo se ha garantizado los votos por sus méritos y no por los apoyos de nadie”, agregó.

Uno de los países que más estaría observando lo que sucede en Colombia es Estados Unidos. El presidente Donald Trump se ha pronunciado en dos ocasiones a favor del Tigre, destacando que “es un líder inteligente, fuerte y duro, que lucha incansablemente por, y con amor, por su gran país y las personas”.

Trump destacó que si gana el abogado haría crecer la economía, generaría empleo, promovería el comercio, pararía la migración ilegal y combatiría el narcotráfico.

“El tema de seguridad favorece a candidatos de la derecha que tienen promesas de mano dura. Eso tiene cierta atracción y resonancia electoral que ya hemos visto en otros países”, afirmó Michael Shifter, experto en la política de Estados Unidos hacia América Latina.

Según dijo Shifter, un eventual gobierno de De la Espriella se podría sumar a lo que se vio reflejado en el Escudo de las Américas, una reunión convocada por Trump de líderes de la región con los que comparte propósitos globales como la lucha contra el crimen organizado transnacional.

En medio de la contienda varios líderes políticos y presidentes han saludado a los candidatos como antes no había sucedido en unas elecciones en Colombia. Además de Trump, De la Espriella ha recibido el espaldarazo de Javier Milei (Argentina), Giorgia Meloni (Italia) y Daniel Noboa (Ecuador).

En la región, el triunfo de Keiko Fujimori y la posible llegada de De la Espriella podría configurar un nuevo mapa en la región que hasta hace poco estaba inclinándose hacia la izquierda. Desde Washington, De la Espriella ha recibido el respaldo de varios congresistas como Bernie Moreno, Carlos Giménez o María Elvira Salazar.

Iván Cepeda también ha buscado sumar apoyos a nivel internacional. El candidato del petrismo se reunió con la presidenta de México Claudia Sheinbaum a finales de 2025 y en otra ocasión la mandataria mexicana amplificó las denuncias que ha hecho Petro de un supuesto fraude.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió a Iván Cepeda. Foto: Getty Images

En marzo, Cepeda se reunió con el presidente de Brasil, Lula da Silva, en ese país y dijo que retomaría las experiencias de esa nación para una reforma agraria.

Las elecciones en Colombia no solo interesan al continente. En Europa cada vez más iría creciendo la atención sobre lo que sucede. “Colombia está más en el radar de Europa que Argentina, o incluso Brasil, se ha observado con mucha más atención por la violencia armada y el conflicto”, mencionó Winter.

García agregó que al ser Colombia una nación estratégica por su ubicación y “estable” por su “Estado constitucional, empieza a destacar en Europa”.

La decisión que tomen los colombianos está siendo analizada por el mundo pues se estarían disputando la Presidencia dos visiones, que dependiendo de quien llegue a la Casa de Nariño, podría llegar a configurar las alianzas con los demás presidentes de la región.