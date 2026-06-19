Abelardo de la Espriella entrega nuevos nombres a EE. UU. de políticos que, supuestamente, compran votos en Colombia en favor de Iván Cepeda

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella sigue entregando a Estados Unidos nombres de políticos colombianos que, según él, hacen parte de la red que compra votos en algunas regiones del país en favor de Abelardo de la Espriella.

A tres días de la segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella envió mensaje a EE. UU.: “Otro más a la lista”

Este viernes, 19 de junio, el Tigre escribió textualmente en sus redes sociales: “Kelyn González, actual y re electa representante a la Camara liberal del Magdalena, y Rodrigo Roncallo, han sido encargados de torcer la democracia a favor de Cepeda en el Magdalena”.

Y relacionó en su escrito a Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos.

Landau- conocido como el funcionario quitavisas del gobierno norteamericano- advirtió fuertes sanciones, entre ellas, la suspensión de la visa a los colombianos que compren votos en la jornada presidencial del 2026.

“Marco Rubio testificó ante el Congreso esta semana que Estados Unidos está comprometido con la protección de la democracia colombiana. También ha explicado en muchas ocasiones que una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho, y que la denegación y revocación de visas son herramientas poderosas para impulsar nuestra política exterior”, dijo recientemente el norteamericano.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: Campaña de Abelardo de la Espriella/Colprensa.

“Para salvaguardar la integridad de las próximas elecciones en Colombia, estamos monitoreando de cerca la situación en la costa caribeña y en otros lugares. Por lo tanto, quienes se sientan tentados a socavar o manipular el proceso democrático, ya sea mediante la compra de votos o de cualquier otra manera, quedan advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas y las de sus familias. ¡Por algo me llaman El Quitavisas!(sic)”, concluyó.

Abelardo de la Espriella aprovechó el respaldo del gobierno norteamericano para poner en conocimiento varios nombres de políticos que, a su juicio, siguen presionando a electores en favor de Iván Cepeda.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Foto: Bernardo Peña / El País

Kelyn González, por ejemplo, es congresista por Magdalena, del Partido Liberal, revalidó su curul en los próximos cuatro años y hace parte las parlamentarias aliadas de Gustavo Petro en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, donde se investiga, entre otros hechos, las posibles irregularidades de la campaña del 2022.

El pasado 15 de junio, De la Espriella relacionó otros nombres: “Andrea Vargas, representante a la Cámara por el Atlántico. En Córdoba está operando la viceministra de Defensa, Angélica Verbel, y Luis Llinás (ex-DIAN y ex-UIAF) en otros departamentos; y en Risaralda, Rodrigo Toro, exalcalde de Santa Rosa de Cabal”.

“Martín Moreno, cacique mayor del resguardo indígena zenú en San Andrés de Sotavento, con influencia también en los municipios de Tuchín, Córdoba, y Los Palmitos, Sucre. Y María Eugenia Lopera, en Antioquia, quien reemplazó al impresentable Julián Bedoya en el Congreso y tiene un sistema extorsivo con Corantioquia, quitándole plata a todo el mundo para comprar votos”, expresó De la Espriella en otro mensaje de X.

Abelardo de la Espriella y su lucha contra la compra de votos. Foto: Semana.

Abelardo de la Espriella le dijo en su momento a SEMANA: “Si ustedes creen que yo me voy a quedar con los brazos cruzados mientras compran votos en el Caribe aprovechándose de la pobreza, del olvido y de la angustia de la gente, no están ni tibios y van a saber lo duro que muerde el tigre”.