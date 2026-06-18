A tres días de la segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella envió mensaje a EE. UU.: “Otro más a la lista”

En medio del agitado movimiento que ha tenido la arena política nacional a tan solo tres días de la segunda vuelta presidencial, el candidato Abelardo de la Espriella volvió a agitar las redes sociales.

Lo hizo por medio de un mensaje que publicó en su cuenta de X, en el que nuevamente enfocó la mirada en los presuntos compradores de votos de cara a la segunda vuelta presidencial.

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“Otro más a la lista, querido @DeputySecState: el impresentable Mario Urán. (A. D. L. E.)”, expresó el abogado De la Espriella.

Recientemente, el aspirante a la Casa de Nariño había hecho referencia a la denuncia sobre compra de votos: “Esto no se gana hasta que se gana. No quiero que se confíen. Estamos enfrentados a una mafia capaz de todo por no soltar el poder. Están comprando votos y están utilizando funcionarios, políticos”.

Y dijo sobre la lucha por la presidencia: “Tenemos que estar ahí. No podemos confiarnos. Esta gente es de lo peor. Están iniciando una campaña de compra de votos. Como aquí la justicia no funciona, porque esa es la verdad, aquí no ha pasado nada con la compra de votos durante 50, 70 años”, indicó el candidato presidencial en diálogo con Noticias RCN.

El argumento que viene exponiendo Abelardo de la Espriella es a raíz de una supuesta inoperancia de la justicia colombiana con el fenómeno delictivo de la compra de votos, señalando en varias ocasiones que al parecer la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí está recopilando sus denuncias, para que uno de los castigos sea incluirlos en la lista Clinton.

Finalmente, en una pasada entrevista que dio De la Espriella a SEMANA, el candidato reveló la lista de los supuestos compradores de votos:

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“Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Felipe Hernández, Rafael Martínez, Antonio Correa, Fernando Niño, Iván Vargas, Andrea Vargas, Eduardo Pulgar, Euclides Torres, Agmeth Escaf, Juan Carlos Muñiz, Pedro Flórez, el clan de los hermanos Calle, Mario Fernández Alcocer, Karime Cotes, Rafael Macea, Luis Ramiro Ricardo, Carlos Felipe Quintero, Martha Peralta, Johan Osorio, Musa Besaile y Luis Fernando Lobo”, recalcó Abelardo de la Espriella.