Incendio forestal puso en alerta a Soacha: alcalde confirmó que no hubo heridos ni daños estructurales

En la noche de este 6 de julio, un incendio forestal se registró en el sector Balcones del Sol, en la comuna 6 de Soacha, generando momentos de preocupación entre los habitantes de la zona por la magnitud de las llamas y la cercanía con varios conjuntos residenciales.

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Tras conocerse la emergencia, al lugar acudieron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha, junto con bomberos voluntarios y el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo, que desplegaron un operativo para contener el avance del fuego y evitar que se propagara hacia las viviendas.

Inicialmente, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca informó que el incendio había sido controlado en un 90 %. Sin embargo, minutos después, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, confirmó que la emergencia ya había sido completamente superada.

“Controlamos el incendio forestal presentado en Balcones del Sol (Comuna 6). Gracias a la rápida reacción de nuestro Sistema Municipal del Riesgo, la emergencia se atendió con éxito”, aseguró el mandatario a través de su cuenta de X.

El alcalde también entregó un parte de tranquilidad a la comunidad al informar que el incendio no dejó personas lesionadas ni afectaciones en las edificaciones cercanas.

“Afortunadamente, NO hay lesionados ni daños estructurales”, señaló.

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Finalmente, Sánchez hizo un llamado a los ciudadanos para reportar de inmediato cualquier quema o acto que pueda desencadenar una emergencia similar.

“Hago un llamado a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier quema o acto irresponsable que pongan en riesgo nuestra gente, a través de la línea del Cuerpo Oficial de Bomberos Soacha: 321 251 0717”, manifestó.

Aunque la emergencia ya fue controlada, las autoridades continuarán con las labores de inspección y monitoreo en la zona para evitar una posible reactivación del fuego y establecer qué originó el incendio forestal.