Dos muertos, varios heridos y más de 30 casas destruidas tras grave incendio en Quibdó, Chocó

Un grave incendio se registró en Quibdó, en el departamento de Chocó, donde dos personas, entre ellas un menor de edad, murieron. Hay varios heridos y más de 30 viviendas terminaron destruidas. Por medio de las redes sociales se ha logrado observar la magnitud del desastre que causó esta emergencia durante la madrugada de este viernes, 10 de julio.

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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, dijo por medio de la red social X, cuál era el panorama de esta grave emergencia que hoy sacude a su territorio.

“Durante esta madrugada se presentó una grave conflagración en Quibdó, ciudad capital de los chocoanos. Hay aproximadamente 36 viviendas totalmente destruidas e infortunadamente fallecieron dos personas: un infante y una adulta mayor”, sostuvo la mandataria.

La mandataria departamental indicó que se encuentra al frente de esta situación tan compleja que hoy azota a esta zona de Colombia.

“La coordinación departamental de gestión del riesgo ya está presencialmente acompañando la evaluación de daños. Haré presencia hoy mismo en el lugar para llevar Ayuda Humanitaria de Emergencia (AHE) a las familias damnificadas. Aprestaremos todo el apoyo necesario al municipio de Quibdó como administrador de esta dolorosa emergencia“, agregó.

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La situación en el departamento del Chocó sigue siendo muy compleja. Se espera que en las próximas horas puedan entregar detalles de las personas que terminaron lesionadas en esta grave conflagración.