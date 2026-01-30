Quibdó y Cartagena son las dos ciudades con el desempleo más alto en Colombia: esto dice el Dane

Este 30 de enero, se conoció oficialmente la cifra de desempleo con la que cerró el 2025, pues el Departamento Administrativo Nacional de Estadística presentó su más reciente informe del mercado laboral, que demostró para diciembre del año pasado una mejora en el indicador.

La tasa de desempleo en Colombia cerró diciembre en 8%, de acuerdo con el informe, que demostró una caída de 1,1% frente a diciembre del 2024, cuando la cifra se ubicó en 9,1%.

Así se ubicó el desempleo en Colombia en febrero. Foto: Getty Images

Las cifras también demostraron un claro avance en términos de la brecha entre hombres y mujeres. Para diciembre, la diferencia cayó en 3,7 puntos porcentuales. La tasa de desocupación masculina fue de 6,4%, mientras que la femenina alcanzó 10,1%.

Una de las dudas más recurrentes frente al desempleo es la que respecta a las ciudades principales del país y cómo se comporta esta cifra. Aquí le contamos el análisis que hizo el Dane frente a las distintas zonas del país.

De acuerdo con la tabla del total nacional, de 23 ciudades y áreas metropolitanas, la ciudad de Quibdó fue la que registró el mayor desempleo en el país, con un 23,1%. En segundo lugar se encontró Cartagena, que repuntó un 14,1% en el desempleo.

Estas son las fluctuaciones del desempleo en ciudades principales. Foto: 123rf

En tercer lugar se encontraron Sincelejo, con un 11,4%, y Cúcuta, con un 11,1%. En quinto lugar se ubicó la ciudad de Riohacha, con un desempleo del 11%.

El total nacional se ubicó en 7,7% en estas 23 ciudades. Por su parte, las ciudades que tuvieron menor desempleo dentro de esta tabla fueron las siguientes:

Bogotá se ubicó en un 6,5%, siendo la cifra más baja dentro del análisis, seguida por la ciudad de Villavicencio, con un desempleo del 7,7%, Pereira, con un porcentaje del 7,3% y Cali en cuarto lugar, con un 7,3%. En el quinto lugar figura Manizales, con 7,4%.

Ciudades con el desempleo más alto y bajo de Colombia en diciembre del 2025. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (El País)