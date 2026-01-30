Economía

Quibdó y Cartagena son las dos ciudades con el desempleo más alto en Colombia: esto dice el Dane

El Dane presentó este 30 de enero su más reciente informe de desempleo.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 7:39 p. m.
Estas fueron las ciudades con el mayor desempleo.
Estas fueron las ciudades con el mayor desempleo. Foto: Alcaldía de Cartagena.

Este 30 de enero, se conoció oficialmente la cifra de desempleo con la que cerró el 2025, pues el Departamento Administrativo Nacional de Estadística presentó su más reciente informe del mercado laboral, que demostró para diciembre del año pasado una mejora en el indicador.

La tasa de desempleo en Colombia cerró diciembre en 8%, de acuerdo con el informe, que demostró una caída de 1,1% frente a diciembre del 2024, cuando la cifra se ubicó en 9,1%.

Man sitting on the street with a cardboard sign looking for a job written in Spanish
Así se ubicó el desempleo en Colombia en febrero. Foto: Getty Images

Las cifras también demostraron un claro avance en términos de la brecha entre hombres y mujeres. Para diciembre, la diferencia cayó en 3,7 puntos porcentuales. La tasa de desocupación masculina fue de 6,4%, mientras que la femenina alcanzó 10,1%.

Una de las dudas más recurrentes frente al desempleo es la que respecta a las ciudades principales del país y cómo se comporta esta cifra. Aquí le contamos el análisis que hizo el Dane frente a las distintas zonas del país.

