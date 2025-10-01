Suscribirse

Confidenciales

Juez levanta embargo a cuentas del Ejército Nacional en Chocó

Colocaba en riesgo la alimentación de unos 4.000 uniformados que combaten a los grupos ilegales.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 5:14 p. m.
Militares
Uniforme del Ejército Nacional de Colombia. | Foto: Álvaro Tavera

Luego del revuelo que se desató por el embargo a las cuentas bancarias del Ejército Nacional en el departamento de Chocó, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó emitió el auto en el marco del proceso ejecutivo contra el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, ordenando levantar las medidas cautelares vigentes sobre las cuentas embargadas de la entidad.

La solicitud fue presentada por el apoderado de los demandantes, entre ellos, Luis Alfredo Quinto, quien pidió que se oficie al Banco de Bogotá y al BBVA para la cancelación de los embargos.

Contexto: Juez embarga cuentas bancarias del Ejército en Chocó: más de 4.000 uniformados no han recibido su pago completo

El despacho, al amparo del artículo 597 del Código General del Proceso, consideró que la petición era procedente y no requería la notificación del auto admisorio de la demanda.

Por ello, el juez Freicer Gómez Hinestroza resolvió: “Levantar las medidas cautelares decretadas en el presente asunto” y ordenó expedir los oficios correspondientes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Concierto de Guns N’ Roses en Bogotá, en riesgo de ser cancelado: Distrito negó permisos

2. Video: colapsa sección de un edificio de gran altura en Nueva York y genera conmoción

3. Resultados de admisión a la Universidad Nacional 2026-1: ¿cómo consultar el puntaje y cuánto necesita como mínimo?

4. Solución al caos de Liverpool sería otro colombiano: indirecta al club levanta sorpresa en Europa

5. Gesto de Richard Ríos levanta aplausos en Benfica: video revela lo que hizo tras su autogol

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Confidenciales SemanaQuibdóChocóEjército Nacional de Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.