Juez levanta embargo a cuentas del Ejército Nacional en Chocó

Luego del revuelo que se desató por el embargo a las cuentas bancarias del Ejército Nacional en el departamento de Chocó, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó emitió el auto en el marco del proceso ejecutivo contra el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, ordenando levantar las medidas cautelares vigentes sobre las cuentas embargadas de la entidad.

La solicitud fue presentada por el apoderado de los demandantes, entre ellos, Luis Alfredo Quinto, quien pidió que se oficie al Banco de Bogotá y al BBVA para la cancelación de los embargos.

El despacho, al amparo del artículo 597 del Código General del Proceso, consideró que la petición era procedente y no requería la notificación del auto admisorio de la demanda.