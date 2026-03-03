Turismo

El municipio colombiano que antes se llamó ‘Citará’ y es considerado un paraíso de vida

Esta población también es conocida como la “capital de la lluvia y el folclor afrocolombiano”.

Redacción Turismo
3 de marzo de 2026, 7:21 a. m.
Rincones mágicos para descubrir en Colombia.
Rincones mágicos para descubrir en Colombia. Foto: Crédito: Alcaldía de Quibdó / API

Situado a orillas del majestuoso río Atrato, se encuentra un municipio vibrante, donde la naturaleza y la cultura laten al mismo ritmo. En el departamento del Chocó, esta población es conocida por ser cuna de grandes artistas y deportistas —hoy reconocidos por la administración municipal como los Talentos Q—.

Aquí la tradición sigue viva en cada relato, mito y leyenda que se transmite de generación en generación. ¿Ya sabe de qué destino se trata? Es el municipio de Quibdó, antes conocido bajo el nombre de ‘Citará’ y considerado un paraíso de vida.

Rodeada de exuberante selva tropical, abundante flora y fauna, ríos caudalosos y riqueza mineral, la capital del Chocó se presenta como un verdadero santuario de biodiversidad. Su entorno privilegiado, cercano a vastas reservas ecológicas e indígenas, la convierte en un destino ideal para quienes buscan conexión auténtica con la naturaleza.

A estos encantos se suma su riqueza musical, sus artesanías llenas de identidad y la profunda espiritualidad de sus cultos religiosos. Sin embargo, su mayor patrimonio es, sin duda, la calidez de su gente, siempre dispuesta a recibir al visitante con una sonrisa sincera y los brazos abiertos, destaca la Alcaldía Municipal en su sitio web.

Quibdó, Cochó
Catedral San Francisco de Asis Quibdó Foto: Crédito: Alcaldía de Quibdó / API

Otro de sus mayores tesoros son las emblemáticas Fiestas de San Pacho, una celebración que desde 1648 rinde homenaje a San Francisco de Asís. Esta colorida festividad, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco el 5 de diciembre de 2012, llena las calles de música, danzas, comparsas y una devoción que envuelve a locales y visitantes en una experiencia inolvidable.

Descubrir Quibdó es dejarse envolver por el ritmo del Pacífico colombiano y vivir una experiencia donde cultura, naturaleza y hospitalidad se funden en un solo destino. Aquí, los quibdoanos saben cómo se canta y se celebra la vida, reconociendo con orgullo que su tierra es eco de algunos de los más bellos sonidos musicales de Colombia como el currulao, el abozao y la polka.

Sobre su fundación existen dos teorías: la primera indica que fue fundado en el año 1664 por los evangelizadores padres jesuitas Francisco de Otra y Pedro Cáceres, con el nombre de ‘Citará’.

Quibdó, Chocó
Panorámica de Quibdó Foto: Crédito: Alcaldía de Quibdó / API
La segunda teoría atribuye su fundación, en 1690, al minero antioqueño don Manuel Cañizales, quien habría establecido el asentamiento bajo el nombre de Quibdó, en honor a los caciques Guasebá y Quibdó.

Ambas versiones sitúan su nacimiento en el siglo XVII, en un territorio habitado mayoritariamente por comunidades indígenas y población afrodescendiente que, desde entonces, marcó la esencia de su identidad.

Noticias Destacadas