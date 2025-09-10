El rincón escondido en el Chocó ideal para la relajación y explorar la naturaleza

En las islas del Caribe, bañadas por las aguas cristalinas y protegido por la Serranía del Darién, está ubicado el municipio de Acandí un rincón situado en el extremo noroccidental del Chocó que los transportará a un estado de relajación y paz.

Colombia Travel, portal especializado en turismo y viajes, señaló que esta aventura inicia en barco o en avioneta, el único modo de acceder a Triganá, Capurganá y Sapzurro. Desde aquí los turistas explorarán el golfo del Urabá.

Sapzurro es un corregimiento colombiano del municipio de Acandí, en el departamento del Chocó, en la frontera con Panamá. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Aunque su atractivo principal reside en deleitarse con los rayos de sol y nadar en sus refrescantes aguas, este enclave selvático ofrece un amplio abanico de actividades en plena naturaleza”, señaló el portal citado.

Colombia Travel, también señaló que los visitantes podrán descubrir la diversidad de flora y fauna con actividades para todos los gustos, esto abarca desde excursiones cortas por senderos hasta largas y exigentes caminatas a través del corazón de la selva. “No te pierdas las impresionantes cascadas y recónditas calas a las que podrás acceder a pie y estar a tus anchas”.

Aparte de la diversión en tierra firme, también se puede disfrutar de las aguas tranquilas y cristalinas, así como el prístino arrecife cercano a la costa, donde se puede practicar esnórquel y buceo.

Según el portal, el viaje empieza desde el sur, donde Triganá, el pueblo menos poblado de los tres, recibe a los turistas. " Con la selva extendiéndose hasta la orilla y las casas casi escondidas por la espesa vegetación, este pueblo invita a disfrutar del aislamiento y la quietud, sumido en un ambiente fascinante".

Además, la exuberante bahía de color verde esmeralda compensa la estrechez de la playa y sus aguas son ideales para nadar.

Llegando al norte, está Capurganá, una localidad costera hogar de algunas de las mejores playas del país, las cuales seducirán a los turistas con su arena suave y sus cristalinas aguar de color turquesa. En este sector también se puede disfrutar de un ambiente festivo y bares locales.

Un paraíso de ensueño ideal para practicar buceo. | Foto: Captura de pantalla YouTube / Fonturcol

“Pero todo lo bueno llega a su fin y, casi en la frontera con Panamá, llegamos a la última parada de esta idílica trilogía: Sapzurro, con un ambiente tranquilo y una bahía más cerrada. Así, terminamos nuestro viaje sumergiéndonos en sus tranquilas aguas, más profundas”, detalló el portal.

Atracciones

Estas son algunas de las playas que puede explorar y disfrutar en una visita a Acandí.