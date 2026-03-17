La joya ecoturística colombiana que enamora con sus aguas cristalinas y su gran riqueza natural

El Chocó es uno de los destinos más encantadores de Colombia gracias a su riqueza natural y cultural.

Entre los sitios imperdibles para visitar en este departamento se encuentra Sapzurro, un centro poblado del municipio de Acandí, el cual es limítrofe con Panamá, y enamora a sus visitantes con sus hermosas playas.

La bahía de Sapzurro, Colombia Foto: Getty Images/iStockphoto

Este lugar fue destacado por la revista de viajes estadounidense Travel + Leisure como un pueblo que es ideal para quienes buscan aventura y paisajes de ensueño.

La publicación destaca sus playas paradisíacas y su impresionante belleza paisajística. Esta característica lo posiciona como un refugio para quienes buscan también desconectarse del bullicio de la ciudad o los destinos turísticos más populares.

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Por otra parte, Travel + Leisure resalta la calidez y disposición de su gente, así como su oferta de hospedajes y restaurantes.

Adicionalmente, de acuerdo con Colombia Travel, los visitantes tienen la oportunidad de apreciar la belleza incomparable de la Bahía de la Miel que se encuentra en Panamá, pero a la que se puede llegar desde Sapzurro.

Desde este territorio, también es posible visitar otros sitios de interés tan exóticos como el Cabo Tiburón, un accidente costero que marca el límite entre Colombia y Panamá, marcando de igual manera el inicio de la Serranía del Darién.

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En cuanto a su gastronomía, los menús incluyen platos típicos del Caribe colombiano como el pescado frito y la sopa de mote de queso. Ubicado a dos metros sobre el nivel del mar, Sapzurro tiene una temperatura promedio de 30 °C, proporcionando un ambiente cálido y acogedor.

Cabe mencionar que las aguas de las playas de este pueblo son ideales para actividades acuáticas como el kayak, ofreciendo a los visitantes una mezcla perfecta entre naturaleza, recreación y aventura.

Otros lugares cercanos

Colombia Travel señala que, tras visitar Sapzurro, hay otro lugar encantador: la bahía llamada Triganá, a la que se puede acceder en lancha en un recorrido de aproximadamente 30 minutos. “Esta bahía tiene una dorada arena y un mar azulado y verdoso. Sus calmadas aguas te permitirán practicar buceo y ver los peces de colores que viven resguardados en las barreras coralinas“, agrega.

En Acandí, también se puede visitar el corregimiento de Capurganá, el cual está rodeado por la selva del Darién y al que se puede acceder en lancha en un recorrido de media hora desde la cabecera municipal.

“En este lugar se encontrará con la Isla de los Pájaros, una isla habitada por miles de aves, ubicada en medio del océano. Luego podrás ir a la bahía El Aguacate, una playa ideal para descansar, hacer careteo y en la que se puede divisar fenómenos como el hoyo soplador y secador", agrega Colombia Travel.