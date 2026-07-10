Habla Daniel Quintero tras problema judicial de su hermano, Miguel Quintero, por presunta corrupción: “Persecución infame”

SEMANA conoció que la Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, por presuntos hechos de corrupción durante su administración en la capital de Antioquia.

Tal como lo denunció SEMANA, la sombra del familiar del exmandatario estaría detrás de cuestionados contratos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la principal autoridad ambiental de la subregión. Al parecer, habría direccionado contratos para obtener beneficio personal.

Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, será imputado por presunta corrupción

Hay múltiples pruebas que salpican a Quintero. Este medio accedió a conversaciones de WhatsApp en las que, entre 2020 y 2021, dio pautas sobre las decisiones estratégicas que se debían tomar en el Área. Los escandalosos mensajes hacen parte del material probatorio que usará la Fiscalía en su contra.

El ente de acusación lo investiga por el supuesto direccionamiento de los procesos de contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2021, tal como lo había anticipado SEMANA.

Miguel Quintero, piscina y chats Foto: Suministrada a Semana API

La medida no solo incluye al hermano del exmandatario, sino también a varios exfuncionarios: Álvaro Alonso Villada, exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera de la entidad; Vanesa Álvarez, contratista de la organización; y Sebastián de Jesús Ortega, un particular que estaría vinculado con el escándalo.

“La investigación da cuenta de que se habrían desviado recursos públicos y cobrado comisiones económicas por eventuales favorecimientos”, detalló la Fiscalía General de la Nación en un comunicado público.

Estos son los supuestos sobrecostos en los millonarios contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

La entidad señaló que, de acuerdo con el nivel de posible responsabilidad, un fiscal les imputará los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. De momento, la audiencia no tiene fecha y se espera que la judicatura la programe.

Frente a los hechos, se pronunció Daniel Quintero en su cuenta de X: “Continúa la persecución infame, y ahora será peor. La semana pasada Fico, alcalde de Medellín, exigió en medios a la Fiscalía la captura de mi hermano después de que se iniciara una inspección en su Alcaldía desde la SuperSalud. Hoy la Fiscalía de Medellín le responde con esa imputación. Mi hermano no ha cometido falta alguna. Creo en él. Lo convirtieron en objetivo para atacarme a mí“.

Miguel Quintero y Daniel Quintero. Foto: Redes sociales

El exmandatario manifestó que confía en que su pariente pueda desvirtuar toda acusación en su contra: “Pido a la justicia de Medellín obrar con independencia, a pesar de las presiones del gobierno local y del nuevo Gobierno nacional”.