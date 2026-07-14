Los escalofriantes detalles detrás del feminicidio de Laura Lozano: acoso, golpes, rastreo del celular y más; el señalado sigue en libertad

El periodista Rafael Poveda dedicó un nuevo episodio de Más Allá del Silencio al caso de Laura Valentina Lozano Torres, la joven de 21 años, estudiante de Ciencia Política y patinadora artística, que fue hallada sin vida el 20 de febrero de 2026 en el apartamento de su expareja, José David López Celis, en el norte de Bogotá.

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Durante la entrevista, Nancy Torres, madre de la víctima, reconstruyó las últimas horas de vida de su hija y aseguró que detrás del crimen existía un presunto patrón de violencia que, según afirmó, incluía manipulación psicológica, control económico, vigilancia constante y amenazas.

“Mi hija no me podía contestar porque mi hija ya estaba muerta. A mi hija ya la habían matado”, recordó al relatar la madrugada en la que dejó de recibir respuestas a los mensajes que le enviaba mientras esperaba que regresara a casa.

Según contó, Laura Valentina había salido a compartir con compañeros de la universidad y, antes de la medianoche, decidió ir al apartamento de su expareja para recoger a “Miel”, la perrita que ambos cuidaban.

Rafael Poveda, la madre y la abogada de la víctima. Foto: Screenshot YouTube

Sin embargo, la madre aseguró que el animal era utilizado para mantener contacto con ella incluso después de terminada la relación.

“Si usted no viene por su perra, yo la echo a la calle”, dijo Nancy que era uno de los mensajes con los que, presuntamente, el hombre presionaba a su hija para que fuera a verlo.

La mujer relató que el conductor que llevó a Laura Valentina hasta el edificio le contó que durante el trayecto la joven le confesó que vivía “una relación tóxica”, que quería terminar definitivamente y que se sentía manipulada.

Además, aseguró que el investigado no solo utilizaba a la mascota para mantener el vínculo, sino que también, presuntamente, tenía acceso a información financiera de la joven.

“Él tenía acceso a las cuentas de mi hija, a las cuentas bancarias y a las tarjetas. De esa manera la coaccionaba”, afirmó.

Nancy también reveló que siempre sospechó que el hoy procesado conocía cada uno de los movimientos de su hija y que incluso aparecía en lugares donde ella estaba.

“Él sabía dónde estaba Valentina y con quién estaba. Yo siempre creí que le había hackeado el celular”, aseguró durante el pódcast, una afirmación que hace parte de su denuncia y que deberá ser establecida dentro del proceso judicial.

Uno de los momentos más impactantes del relato llegó cuando explicó qué ocurrió después de que Laura Valentina ingresara por segunda vez al apartamento para recoger su celular.

“Se bajó, subió a recoger el celular y Valentina nunca más volvió a bajar”, dijo entre lágrimas.

Lugar al norte de la capital en el que habría ocurrido el crimen. Foto: Screenshot 'x'

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Según la madre, minutos después el conductor del vehículo y un vigilante observaron al hombre asomado por una ventana diciendo que “la había embarrado” y que iba a quitarse la vida.

Por su parte, María Fernanda Chica, abogada de la representación de víctimas, explicó que José David López Celis fue capturado en flagrancia, pero recuperó la libertad menos de 24 horas después porque un juez de control de garantías no considerara necesaria una medida de aseguramiento.

La jurista aseguró que la necropsia concluyó que Laura Valentina falleció por asfixia mecánica y que también presentaba golpes severos en el costado derecho del cuerpo, elementos que, según dijo, hacían parte del material probatorio presentado por la Fiscalía.

La representante de víctimas agregó que actualmente el proceso avanza hacia la audiencia de formulación de acusación y reiteró que insistirán para que se reevalúe la libertad del procesado.

Nancy Torres con su hija Laura Valentina Lozano. Foto: Screenshot YouTube

El episodio terminó con un llamado de Nancy Torres a las autoridades para que el caso no quede impune.

“¿Cuántas mujeres más tiene que matar un hombre para que la justicia considere que representa un peligro?”, cuestionó.

Y cerró con una frase que resume el dolor que, asegura, enfrenta desde la muerte de su hija:

“Yo no me voy a dar por vencida. Esta persona tiene que estar en una cárcel porque ya perdió el miedo. El feminicida está libre; la que quedó sin su hija fui yo”.