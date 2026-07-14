“Como recompensa lo deberían reintegrar”: exdirector del CTI sobre el general Jhon Rojas, víctima de un montaje en el Gobierno Petro

El impactante audio revelado por SEMANA sobre la ‘confesión’ que le hizo el excomandante del Ejército, el general (r) Luis Ospina, al general Jhon Rojas, sobre su retiro en medio de un presunto montaje, podría convertirse en una prueba importante en el caso.

El exdirector del CTI, de la Fiscalía, el abogado Julián Quintana, indicó que, tras el archivo de la investigación por presuntos nexos con grupos criminales del general Jhon Rojas, la Fiscalía debería abrir otra línea investigativa sobre el presunto montaje que se fraguó desde el Ejército para sacarlo de la institución.

El abogado Quinta incluso comparó el caso de Rojas con el del almirante Gabriel Arango Bacci, quien fue privado de la libertad por supuestamente tener alianzas con el narcotráfico; luego de un extenso proceso judicial, se concluyó que Bacci había sido blanco de un entrampamiento.

Por esta razón y al conocer los hechos públicamente difundidos sobre el general Rojas, el abogado Quintana dijo que la mejor recompensa para el oficial retirado por el Gobierno Petro sería su reintegro a la fuerza. Señaló que sería una manera de recomponerle el honor.

El general Luis Mauricio Ospina y el general Jhon Jairo Rojas. Foto: SEMANA

SEMANA reveló una conversación entre Ospina y Rojas, donde Ospina le reconoce que había personas ambiciosas de poder que no querían que ellos estuvieran en el cargo.

“Esas personas que tenían la ambición del poder, esas personas que no querían que uno estuviera ahí, usted en proyección y yo en el cargo, porque finalmente fue eso. Entonces, los ataques fueron muy duros, y usted lo ha dicho, eso mismo percibí yo, el ataque tan tenaz a la familia”,

Agregó que detrás de su salida estuvo un ministro, sin referirse a Iván Velásquez, quien para la época de los hechos era el titular de la cartera de Defensa.

El general Luis Mauricio Ospina, el exministro de Defensa Iván Velásquez y el general Jhon Jairo Rojas. Foto: SEMANA

“Y como le digo, en ningún momento, y sí dejo claridad, hermano. De que si hubiera sido, yo siempre le hablé a usted de frente hasta donde pude. Ya después cuando dijeron ‘no’, depende de ponerlo a disposición, ya era la orden del ministro”, señaló.