“Era la orden del ministro”: el explosivo audio sobre la salida del general Jhon Jairo Rojas, a quien le hicieron un montaje en el Gobierno Petro

El retiro del Ejército del general Jhon Jairo Rojas se ha interpretado como una de las mayores injusticias del Gobierno Petro con un oficial conocedor de la guerra.

En su momento, desde el Ejército salió un informe con la firma de varios generales donde se reportaba que Rojas tenía supuestamente nexos con grupos criminales del Cauca.

La información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía y, tras la apertura de la indagación contra Rojas, el Gobierno Petro optó por sacarlo de la institución sin esperar las conclusiones del ente acusado, como sí lo ha hecho con otros generales que tienen graves problemas judiciales y siguen activos.

Luego de la salida del alto mando, con el paso de las semanas, se conoció que el informe donde aparecía Rojas haría parte de un posible montaje que se fraguó con la intención de dañar su imagen para sacarlo del camino por personas “ambiciosas de poder”.

general Luis Mauricio Ospina y el general Jhon Jairo Rojas Foto: SEMANA

Recientemente, el general Rojas tuvo un encuentro informal en un centro comercial del norte de Bogotá con quien era el comandante del Ejército para la época en que se presentó su montaje, el general Luis Mauricio Ospina.

En medio de la reunión no planeada, el general Rojas le reclamó por la injusticia que cometieron en su caso y por el daño que le hicieron a su familia.

Tras escuchar atentamente al general Rojas, el general Ospina le ofreció excusas por la situación que se presentó con él: “La honra no se la devuelven a uno”, le dijo.

Además, le reconoció que su salida había sido por orden del ministro. Para esa fecha, quien fungía como ministro de Defensa era Iván Velásquez.

“Y como le digo, en ningún momento, y sí dejo claridad, hermano. De que si hubiera sido, yo siempre le hablé a usted de frente hasta donde pude. Ya después cuando dijeron, no, depende de ponerlo a disposición, ya era la orden del Ministro”, señaló Ospina.

El general Ospina le reconoció también que adentro había personas que, por ambición al poder, no querían que él estuviera ahí.

“Esas personas que tenían la ambición del poder, esas personas que no querían que uno estuviera ahí, usted en proyección y yo en el cargo, porque finalmente fue eso. Entonces, los ataques fueron muy duros, y usted lo ha dicho, eso mismo percibí yo, el ataque tan tenaz a la familia”, dijo el general Ospina.

Se cayó el montaje

Recientemente, la Fiscalía General de la Nación archivó las investigaciones que tenía contra el general Jhon Rojas, por los supuestos nexos con grupos ilegales del Cauca a raíz del informe que salió del propio Ejército.

La Fiscalía ordenó archivar la indagación contra el general Jhon Jairo Rojas, por los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Foto: Suministrada a Semana.

Además, y como lo reveló en su momento SEMANA, un teniente del Ejército entregó los detalles del montaje que le hicieron al general Rojas.

El teniente Fredy Acuña dijo que le encomendaron hacer labores de contrainteligencia contra el general Rojas y su familia y pretendían acomodarle la información recopilada para presentarlo como un oficial que había elevado su patrimonio económico cuando no era cierto.

El teniente Acuña, en su momento, le ofreció perdón al general Rojas por haber participado del montaje que, desde el Ejército, se fraguó contra el alto mando militar.

El teniente confesó que en la casa del general Rojas, que él había indagado su valor, desde adentro un coronel le pidió que le inflara el valor y pusiera que costaba 4.000 millones de pesos cuando eso no era cierto.

El caso del general Rojas sigue con varios interrogantes, entre ellos quién o quiénes fueron los cerebros del montaje en su contra, que pusieron a trabajar la contrainteligencia militar en un grave caso ilegal armando informes falsos.

En el informe de los supuestos nexos del general Rojas con grupos criminales del Cauca, que fue la base para su salida, aparece con el nombre del general Federico Mejía, actual Comandante de Educación y Doctrina del Ejército.

El general Federico Mejía, firmó el documento que haría parte del presunto montaje contra el general Jhon Jairo Rojas. Foto: Suministrada a Semana.

El general Federico Mejía tiene en la actualidad varias indagaciones activas en la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia por graves delitos, entre ellos por su presunta participación en concierto para delinquir.