‘El Chiringuito’ anuncia su salida del aire: Josep Pedrerol le puso fecha al último programa

‘El Chiringuito’, famoso programa deportivo de la televisión española, saldrá del aire el próximo lunes 20 de julio con un especial relacionado con la final del Mundial 2026.

Josep Pedrerol y el grupo Atresmedia llegaron a un acuerdo amistoso para poner fin a la relación que se mantuvo durante más de 13 años. El futuro del programa podría estar en otra cadena televisiva; sin embargo, todavía no hay indicios de un acuerdo definitivo.

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“Han sido trece años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad. Si además de informar con exclusivas y el mejor debate, hemos conseguido hacer compañía y arrancar una sonrisa cada noche con El Chiringuito, nos sentimos más que felices. Y al mediodía con Jugones hemos logrado ser el referente de la información polideportiva”, apuntó Pedrerol en el comunicado oficial.

Aunque El Chiringuito estaba enfocado en los equipos españoles, se convirtió en un fenómeno mundial que se emitía en distintos países de Latinoamérica, incluido Colombia.

Además de Pedrerol, otras figuras como Tomás Roncero, Cristóbal Soria, Edu Aguirre y Jota Jordi se convirtieron en líderes de opinión para los amantes del fútbol mundial. El programa de TV solía generar conversaciones y debate en redes sociales, haciendo viral cada reacción a los partidos de Real Madrid o Barcelona.

Último programa: el 20 de julio

El Chiringuito se despedirá de su audiencia el próximo 20 de julio, un día después de la final del Mundial 2026. La idea es ponerle broche de oro a esta época dorada del programa con sus habituales reacciones y comentarios al nuevo campeón del mundo.

Después de eso saldrá del aire y quedará a la espera de un nuevo acuerdo que podría llevar a Josep Pedrerol a Mediaset.

Esta es la segunda vez que el programa cambia de canal en España. Entre 2008 y 2013, cuando se llamaba Punto Pelota, se emitía en Intereconomía TV y empezó a ganar público hasta convertirse en un clásico del periodismo deportivo en España.

Josep Pedrerol, periodista español. Foto: Europa Press via Getty Images

En Atresmedia dio el salto que lo consolidó como un espacio de audiencia internacional. “Tras 13 años de trayectoria compartida, queremos agradecer a Josep Pedrerol y a su equipo su profesionalidad, compromiso y los logros alcanzados durante este tiempo. Cerramos esta etapa con la satisfacción de haber alcanzado un acuerdo mutuo y les deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos proyectos que emprendan en el futuro”, expresó Jose Antonio Antón, director general de Atresmedia Audiovisual.

El último programa de El Chiringuito se emitirá el próximo lunes desde las 12 de la medianoche (hora local), es decir, a las 5:00 de la tarde en Colombia.