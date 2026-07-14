Este martes 14 de julio, el juzgado quince de familia de Bogotá le ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse de los señalamientos públicos hechos en su cuenta de X en contra del abogado Hollman Ibáñez.

“No seré la última víctima del presidente Petro”: Hollman Ibáñez denunció amenazas en su contra

Esto después de que el jurista fuera designado como conjuez en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para destrabar la discusión sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta del Pacto Histórico para definir a su candidato presidencial.

Después de que el voto de Ibáñez fuera decisivo para concluir que Iván Cepeda no podía participar en dicha consulta interpartidista por haber participado ya en otra consulta junto a Carolina Corcho y Daniel Quintero Calle, el primer mandatario emitió varios pronunciamientos cuestionando la participación del conjuez en la discusión.

Gustavo Petro e Iván Cepeda. Foto: Presidencia

Primero que todo, cuestionó la cercanía de Ibáñez en contra del entonces candidato Abelardo De La Espriella, señalando que había trabajado durante varios años en su oficina de abogados.

Posteriormente, publicó una foto en la que lo señalaba de tener una enemistad con las ideas progresistas y de izquierda.

“Esta persona que ven en la foto fungió de juez y negó el derecho a elegir y ser elegido de un ciudadano de Colombia, que es el rival electoral de su íntimo amigo”, escribió Petro en su cuenta de X. La publicación, hecha el 4 de febrero de 2026, está acompañada de una fotografía en la que se ve a Ibáñez junto a De La Espriella, posando juntos frente a una avioneta.

A renglón seguido, el presidente Petro calificó como un “delito” la participación de Hollman Ibáñez en la mencionada discusión al interior del CNE.

“Estamos ante un delito. El de no haberse impedido y fungir como juez administrativo. Está herido el derecho a elegir y ser elegido y he pedido un monitoreo inmediato de la OEA y la Unión Europea”, aseveró el jefe de Estado en la extensa publicación.

“Este conjuez nunca debió ser conjuez, pero hay un hecho peor: el CNE no ha decidido que Colombia Humana se fusione con el Pacto, por lo cual aplica la norma de coalición de minorías a lo que es un partido, el mayor de Colombia, y por ahí impide la inscripción de listas de ese partido, donde obtuvo mayorías hace cuatro años”, agregó.

Retractación y aclaración

En el fallo, se ordena la protección de los derechos fundamentales a la honra, buen nombre y dignidad humana del abogado Hollman Ibáñez Parra por considerar que las afirmaciones hechas por el presidente no contaban con ningún tipo de sustento.

“Ordenar al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, en su condición de presidente de la República, o a quien haga sus veces al momento del cumplimiento de esta decisión, que, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la presente providencia, publique, por los mismos canales oficiales y con un nivel de difusión equivalente al empleado en las manifestaciones objeto de esta acción constitucional, una retractación y aclaración pública respecto de las expresiones analizadas”, señala el fallo.

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En simples palabras, el presidente Petro deberá publicar su retractación y aclaración en su cuenta verificada de X en un mensaje con las mismas dimensiones del inicial.

“Dicha retractación deberá precisar que las manifestaciones realizadas no constituyen una declaración sobre la responsabilidad penal del señor Hollman Ibáñez Parra, por cuanto la determinación de su eventual existencia de responsabilidad penal corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales competentes, dentro del marco del debido proceso y con plena observancia de la presunción de inocencia”, establece la decisión de primera instancia.

El conjuez del Consejo Nacional Electoral, Hollman Ibáñez, denunció amenazas en su contra tras la decisión que impidió la participación en las consultas del 8 de marzo del candidato Iván Cepeda. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/EX9aPPA4Qq — Revista Semana (@RevistaSemana) March 1, 2026

Igualmente, en su respectiva publicación, el presidente Petro “deberá aclarar que los cuestionamientos formulados respecto del ejercicio profesional del accionante no pueden entenderse como una afirmación respaldada por una decisión judicial o por un pronunciamiento definitivo de la autoridad competente”.

La red social X deberá garantizar que el mensaje con la retractación y aclaración del jefe de Estado “permanezca visible” por un mes. Esto teniendo en cuenta que el cuestionado mensaje sigue siendo visible y público para todos los usuarios de X.