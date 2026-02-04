El presidente Gustavo Petro dejó ver su molestia por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de impedir la candidatura de Iván Cepeda dentro de la consulta del Frente por la Vida del 8 de marzo.

Los magistrados del CNE tuvieron que convocar a tres conjueces para dirimir en esa discusión y uno de ellos, Hollman Ibáñez Parra, fue determinante para decantar la votación en la que se decidió que Cepeda no puede estar en esa contienda y, por el contrario, tiene un cupo directo en la primera vuelta presidencial de mayo.

Y es que al presidente no le gusta que una de las personas encargadas de tomar esa decisión, Ibáñez, haya tenido cercanías con el candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, quien se disputa los primeros lugares de las encuetas con Cepeda.

“Esta persona que ven en la foto fungió de juez y negó el derecho a elegir y ser elegido de un ciudadano de Colombia, que es el rival electoral de su íntimo amigo”, escribió Petro en su cuenta de X. La publicación está acompañada de una fotografía en la que se ve a Ibáñez junto a De la Espriella, posando juntos frente a una avioneta.

El mandatario calificó esa decisión como un “delito” y advirtió que acudirá a instancias internacionales para advertir sobre la decisión del CNE. Ese tribunal, sin embargo, acogió el argumento de que Cepeda ya había participado en una consulta, la de octubre de 2025, en la que se enfrentó a la exministra de Salud Carolina Corcho.

“Estamos ante un delito. El de no haberse impedido y fungir como juez administrativo. Está herido el derecho a elegir y ser elegido y he pedido un monitoreo inmediato de la OEA y la Unión Europea”, afirmó Petro.

Y agregó: “Este conjuez nunca debió ser conjuez, pero hay un hecho peor: el CNE no ha decidido que Colombia Humana se fusione con el Pacto, por lo cual aplica la norma de coalición de minorías a lo que es un partido, el mayor de Colombia, y por ahí impide la inscripción de listas de ese partido, donde obtuvo mayorías hace cuatro años".

Es tal la molestia del Pacto Histórico con la decisión del CNE de sacar de la consulta del 8 de marzo a Iván Cepeda que el representante a la Cámara, Gabriel Becerra, anunció que ese movimiento se retira de la consulta del 8 de marzo y apostará, únicamente, por convocar a un “gran acuerdo político” que se articule alrededor de la aspiración de Cepeda para la primera vuelta.

Pero ahora el petrismo no está caminando unido. El exembajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, planteó que se mantenga la consulta y su propuesta despertó la molestia de Camilo Romero. Juan Fernando Cristo, entre tanto, dijo que analizará su decisión en una reunión de su partido, En Marcha.