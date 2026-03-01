“No seré la última víctima del presidente Petro”: Hollman Ibáñez denunció amenazas en su contra

A través de redes sociales, el conjuez del Consejo Nacional Electoral, Hollman Ibáñez, denunció amenazas en su contra y la de su familia, luego de que se tomara la decisión en la que él incidió, donde se le negó la participación a Iván Cepeda en las consultas del próximo 8 de marzo.

“El presidente Petro me puso en riesgo. Votar como conjuez del Consejo Nacional Electoral en derecho la no participación del senador Iván Cepeda en la consulta de la izquierda el próximo 8 de marzo, me ha hecho merecedor de más de cuatro trinos del presidente de la república injuriándome, mancillando mi nombre, exponiéndome y de paso poniéndome en riesgo a mí y a mi familia”, dijo Ibáñez.

Tras quedar por fuera de las elecciones del próximo 8 de marzo, el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció acciones legales contra Ibáñez.

Ibáñez fue decisivo para que Cepeda no participe en las elecciones del 8 de marzo. Foto: Foto suministrada por la campaña del senador y candidato presidencial Iván Cepeda

“Nuestros derechos no serán pisoteados impunemente. Interpondré denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Álvaro Hernán Prada Artunduaga y Hollman Ibáñez, por el delito de prevaricato por omisión, contenido en el artículo 414 del Código Penal”.

Con la decisión del Consejo Nacional en su contra, Cepeda anunció que irá directamente a la participación de la primera vuelta presidencial que se dará el próximo 31 de mayo.

Es de recordar que en las elecciones en las que no podrá participar Cepeda, se tenía previsto que midiera fuerzas con Roy Barreras, Camilo Romero, Daniel Quintero y Juan Fernando Cristo.

Ibáñez denunció que el ELN lo declaró objetivo militar. Foto: AFP

“Para mí, el resultado de esa exposición han sido infinidad de amenazas, directas e indirectas, contra mi vida, contra la de mis hijos y ayer contra la de mi mamá. De todas las que he recibido, quisiera hacer pública hoy la del ELN cuando me declara objetivo militar y me amenaza para que salga del país de manera inmediata. No lo voy a hacer. Hago responsable a través de este video e inmediatamente de mi vida, de mi seguridad y la de mi familia al presidente Gustavo Petro y al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, por lo que me pase a mí, a mi familia y especialmente a mi señora madre”, dijo Ibáñez.