“No seré la última víctima del presidente Petro”: Hollman Ibáñez denunció amenazas en su contra

Ibáñez fue conjuez en el caso del Consejo Nacional Electoral, donde se decidió que Iván Cepeda no podía participar en las consultas del 8 de marzo.

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 1:39 p. m.
El presidente Gustavo Petro había publicado la foto del conjuez Hollman Ibáñez Parra.
El presidente Gustavo Petro había publicado la foto del conjuez Hollman Ibáñez Parra.

A través de redes sociales, el conjuez del Consejo Nacional Electoral, Hollman Ibáñez, denunció amenazas en su contra y la de su familia, luego de que se tomara la decisión en la que él incidió, donde se le negó la participación a Iván Cepeda en las consultas del próximo 8 de marzo.

“El presidente Petro me puso en riesgo. Votar como conjuez del Consejo Nacional Electoral en derecho la no participación del senador Iván Cepeda en la consulta de la izquierda el próximo 8 de marzo, me ha hecho merecedor de más de cuatro trinos del presidente de la república injuriándome, mancillando mi nombre, exponiéndome y de paso poniéndome en riesgo a mí y a mi familia”, dijo Ibáñez.

Tras quedar por fuera de las elecciones del próximo 8 de marzo, el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció acciones legales contra Ibáñez.

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda durante uno de sus mitines políticos
Ibáñez fue decisivo para que Cepeda no participe en las elecciones del 8 de marzo.

“Nuestros derechos no serán pisoteados impunemente. Interpondré denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Álvaro Hernán Prada Artunduaga y Hollman Ibáñez, por el delito de prevaricato por omisión, contenido en el artículo 414 del Código Penal”.

Ibáñez denunció que el ELN lo declaró objetivo militar.

