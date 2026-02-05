Política

Iván Cepeda contraataca al CNE y anticipa una denuncia penal, luego de ser rechazado para la consulta de la izquierda

El candidato presidencial del Pacto Histórico anunció acciones penales en contra de dos personas que tuvieron protagonismo en la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 10:05 p. m.
Iván Cepeda
Iván Cepeda

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, notificó en sus redes sociales que presentará una denuncia penal, luego del concepto que emitió el Consejo Nacional Electoral (CNE) que lo dejó por fuera de la consulta de la izquierda, programada para el próximo 8 de marzo, entre Roy Barreras, Camilo Romero, Daniel Quintero y Juan Fernando Cristo.

La acción se formulará en contra del magistrado Álvaro Hernán Prada y Hollman Ibáñez, el conjuez que destrabó el proceso y dio vía libre en el alto tribunal electoral para rechazar a Cepeda en la consulta.

“Nuestros derechos no serán pisoteados impunemente. Interpondré denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Álvaro Hernán Prada Artunduaga y Hollman Ibáñez, por el delito de prevaricato por omisión, contenido en el artículo 414 del Código Penal”, escribió el aspirante a la Casa de Nariño a través de su cuenta de X.

Cepeda declaró que, en ambos casos, la razón sería haber participado en la discusión y votación de las solicitudes de revocatoria de su inscripción como precandidato por el Pacto Histórico a la consulta del próximo 8 de marzo, pese, supuestamente, a encontrarse impedidos para conocer de este asunto.

El CNE definirá el 28 de enero si él podrá hacer parte de la consulta Frente por la Vida.
Iván Cepeda y el Consejo Nacional Electoral. Foto: Colprensa/Montaje:SEMANA

Así lo pretende argumentar ante la justicia el también senador de la República: “Prada, por la existencia de un proceso penal, que se halla en etapa de juzgamiento, en el que es acusado y yo víctima, y por animadversión en mi contra. Ibáñez, por haberse pronunciado extraprocesalmente sobre este asunto y por animadversión en contra mía y del Pacto Histórico”.

Pese a estas quejas, el Pacto Histórico no apeló la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral y optó por avanzar con la candidatura de Cepeda para la primera vuelta del 31 de mayo. Dentro de la consulta, liderada por Roy Barreras, se sigue discutiendo sobre su permanencia. Este 6 de febrero se vence el plazo para tomar cualquier determinación sobre este mecanismo.

Cepeda, Fajardo y De la Espriella: los tres candidatos que puntean en las encuestas van directo a la primera vuelta

