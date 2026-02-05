Política

Cepeda, Fajardo y De la Espriella: los tres candidatos que puntean en las encuestas van directo a la primera vuelta

Los tres lo hicieron oficial. A esos nombres se sumarán los que resulten de otras tres consultas.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 1:43 p. m.
Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella.
Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella. Foto: FOTOS: SEMANA.

Si nada extraordinario ocurre, los tres candidatos a la Presidencia que puntean en las encuestas aparecerán en el tarjetón de la primera vuelta, el próximo 31 de mayo.

Se trata de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, quienes representan a la izquierda, la derecha y el centro político, respectivamente. El último confirmó este jueves, 5 de febrero, que no hará parte de la coalición que convocó la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Aunque Fajardo pudo arrebatarle el triunfo a López, porque lleva varios meses en campaña, tiene más aspiraciones presidenciales y hoy alcanza un mejor posicionamiento entre los colombianos, según las encuestas, prefirió llegar directamente a la primera vuelta.

ED 2271
Sergio Fajardo. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

“Mi reto en la política es derrotar a los extremos, hoy representados por Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, y evitar que el país caiga en una confrontación alimentada todos los días por la agresión, los insultos, las mentiras y las amenazas que aumentan la rabia y el resentimiento”, explicó.

Política

Iván Cepeda: estas son las grandes pérdidas para el petrismo tras la decisión del CNE de sacarlo de la consulta de marzo

Política

Sergio Fajardo rechaza invitación de Claudia López y anuncia que irá directo a la primera vuelta

Política

Iván Cepeda se retira oficialmente de la consulta del Frente por la Vida; esta es la carta enviada al CNE y la Registraduría

Política

Gustavo Petro le apuesta a sacar del debate de la emergencia económica a los magistrados de la Corte Constitucional, ¿qué gana?

Política

El Pacto Histórico cierra filas alrededor de Iván Cepeda, lanza fuertes críticas contra Roy Barreras y le pide que desista de la consulta del 8 de marzo

Política

Las mejores frases del debate de la Gran Consulta por Colombia en el Foro SEMANA 2026

Política

Gustavo Petro publicó imagen del conjuez clave en decisión contra Iván Cepeda: “Esta persona que ven en la foto”

Mundo

Culmina la visita del presidente Petro a Washington: así será su último día en EE. UU. tras una apretada agenda de 4 días

Política

Tras la decisión del CNE contra Iván Cepeda, tambalea la consulta del Frente por la Vida: ¿qué harán Roy Barreras y Juan Fernando Cristo?

Política

Fuertes reclamos de Gustavo Petro a la OEA en su último discurso: destapó un inesperado desencuentro con presidente aliado

Por su parte, Iván Cepeda no tuvo otra alternativa que saltar a la primera vuelta y hacer honor a sus más de 1,5 millones de electores que el 26 de octubre lo respaldaron para que llegara a la primera vuelta presidencial.

El senador del Pacto Histórico tuvo intenciones de hacer parte del Frente por la Vida, en el que está Roy Barreras, pero la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar su inscripción, porque ya había participado en la consulta de octubre de 2025, lo llevó a impulsar su aspiración directamente a la primera vuelta.

IVÄN CEPEDA
Iván Cepeda. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Como si fuera poco, el petrismo radical que rodea a Cepeda le pidió a la Registraduría que el nombre del candidato no aparezca en la consulta del Frente por la Vida. Tampoco el logo o el nombre del Pacto Histórico, una manera de desprenderse de Roy Barreras, quien ha recibido varios señalamientos, entre ellos, de estar detrás de la decisión del CNE en contra de Iván Cepeda.

Entretanto, Abelardo de la Espriella tampoco hizo parte de la Gran Consulta que reúne a candidatos de la derecha y la centroderecha. Una de las razones obedece a que algunos de los competidores optaron por no recibirlo.

El reconocido penalista le dijo a SEMANA en enero de 2026 que tiene su cálculo matemático que le permitiría ganar en primera vuelta.

Abelardo de la Espriella candidato presidencial.
Abelardo de la Espriella candidato presidencial. Foto: Bernardo Peña/El País

“Un tipo sin estructura política que lanzó hace cinco meses la campaña, sin los grandes grupos económicos atrás, hoy está con casi el 30 % de primero en las encuestas. ¿El que pudo lo mucho no puede lo poco?, ¿qué tal que arañemos un 21 %?”, planteó.

“Yo no soy de ninguna extrema derecha, yo soy de extrema coherencia, porque es que la gente de extrema derecha no cree en la democracia, no cree en la división de poderes, no cree en las elecciones; yo soy un demócrata. Yo creo en la libertad económica, creo en la libertad democrática, creo en el respeto de las ideas diferentes; yo no soy un troglodita, yo soy un demócrata y eso la gente lo ha entendido”, agregó el candidato.

Tal y como están las cosas, en el tarjetón en la primera vuelta aparecerán los nombres de Iván Cepeda, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y quienes resulten de las consultas de Claudia López, Roy Barreras y Carlos Caicedo.

Más de Política

Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella.

Cepeda, Fajardo y De la Espriella: los tres candidatos que puntean en las encuestas van directo a la primera vuelta

IVÄN CEPEDA

Iván Cepeda: estas son las grandes pérdidas para el petrismo tras la decisión del CNE de sacarlo de la consulta de marzo

ED 2258

Sergio Fajardo rechaza invitación de Claudia López y anuncia que irá directo a la primera vuelta

IVÄN CEPEDA

Iván Cepeda se retira oficialmente de la consulta del Frente por la Vida; esta es la carta enviada al CNE y la Registraduría

Congreso, Palacios Nariño Gustavo Petro

Gustavo Petro le apuesta a sacar del debate de la emergencia económica a los magistrados de la Corte Constitucional, ¿qué gana?

Susana Muhamad, Roy Barreras, Camilo Romero y Levy Rincón.

El Pacto Histórico cierra filas alrededor de Iván Cepeda, lanza fuertes críticas contra Roy Barreras y le pide que desista de la consulta del 8 de marzo

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Las mejores frases del debate de la Gran Consulta por Colombia en el Foro SEMANA 2026

Gustavo Petro publicó foto del conjuez Hollman Ibáñez Parra.

Gustavo Petro publicó imagen del conjuez clave en decisión contra Iván Cepeda: “Esta persona que ven en la foto”

Roy Barreras y Camilo Romero se enfrentan por la continuidad de la consulta del Frente por la Vida.

Agarrón entre Roy Barreras y Camilo Romero deja ver las heridas del Pacto Histórico: “Usted no me representa”

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Candidatos de la Gran Consulta por Colombia presentan sus propuestas para resolver la crisis del sistema de salud

Noticias Destacadas