Cepeda, Fajardo y De la Espriella: los tres candidatos que puntean en las encuestas van directo a la primera vuelta

Si nada extraordinario ocurre, los tres candidatos a la Presidencia que puntean en las encuestas aparecerán en el tarjetón de la primera vuelta, el próximo 31 de mayo.

Se trata de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, quienes representan a la izquierda, la derecha y el centro político, respectivamente. El último confirmó este jueves, 5 de febrero, que no hará parte de la coalición que convocó la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Aunque Fajardo pudo arrebatarle el triunfo a López, porque lleva varios meses en campaña, tiene más aspiraciones presidenciales y hoy alcanza un mejor posicionamiento entre los colombianos, según las encuestas, prefirió llegar directamente a la primera vuelta.

Sergio Fajardo. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

“Mi reto en la política es derrotar a los extremos, hoy representados por Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, y evitar que el país caiga en una confrontación alimentada todos los días por la agresión, los insultos, las mentiras y las amenazas que aumentan la rabia y el resentimiento”, explicó.

Por su parte, Iván Cepeda no tuvo otra alternativa que saltar a la primera vuelta y hacer honor a sus más de 1,5 millones de electores que el 26 de octubre lo respaldaron para que llegara a la primera vuelta presidencial.

El senador del Pacto Histórico tuvo intenciones de hacer parte del Frente por la Vida, en el que está Roy Barreras, pero la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar su inscripción, porque ya había participado en la consulta de octubre de 2025, lo llevó a impulsar su aspiración directamente a la primera vuelta.

Iván Cepeda. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Como si fuera poco, el petrismo radical que rodea a Cepeda le pidió a la Registraduría que el nombre del candidato no aparezca en la consulta del Frente por la Vida. Tampoco el logo o el nombre del Pacto Histórico, una manera de desprenderse de Roy Barreras, quien ha recibido varios señalamientos, entre ellos, de estar detrás de la decisión del CNE en contra de Iván Cepeda.

Entretanto, Abelardo de la Espriella tampoco hizo parte de la Gran Consulta que reúne a candidatos de la derecha y la centroderecha. Una de las razones obedece a que algunos de los competidores optaron por no recibirlo.

El reconocido penalista le dijo a SEMANA en enero de 2026 que tiene su cálculo matemático que le permitiría ganar en primera vuelta.

Abelardo de la Espriella candidato presidencial. Foto: Bernardo Peña/El País

“Un tipo sin estructura política que lanzó hace cinco meses la campaña, sin los grandes grupos económicos atrás, hoy está con casi el 30 % de primero en las encuestas. ¿El que pudo lo mucho no puede lo poco?, ¿qué tal que arañemos un 21 %?”, planteó.

“Yo no soy de ninguna extrema derecha, yo soy de extrema coherencia, porque es que la gente de extrema derecha no cree en la democracia, no cree en la división de poderes, no cree en las elecciones; yo soy un demócrata. Yo creo en la libertad económica, creo en la libertad democrática, creo en el respeto de las ideas diferentes; yo no soy un troglodita, yo soy un demócrata y eso la gente lo ha entendido”, agregó el candidato.

Tal y como están las cosas, en el tarjetón en la primera vuelta aparecerán los nombres de Iván Cepeda, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y quienes resulten de las consultas de Claudia López, Roy Barreras y Carlos Caicedo.