Abelardo de la Espriella confesó que “una base” del uribismo respalda su candidatura y habló de un encuentro con Paloma Valencia: “Estamos pendientes”

El reconocido penalista dijo que las encuestas le confirman que el 70 por ciento del uribismo está en su campaña presidencial.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 12:07 p. m.
Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella
Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella Foto: Semana

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella habló desde Neiva, Huila, y nuevamente dejó la puerta abierta a todos los sectores políticos, críticos con Gustavo Petro, para que acompañen su aspiración.

En una entrevista extensa que concedió al diario La Nación, el reconocido penalista se refirió a un tema que ya no es secreto en los mentideros políticos: que gran parte de las bases del Centro Democrático o el uribismo están en su campaña presidencial.

“Yo creo que la base. Las encuestas dicen que el 70 % del uribismo está aquí. La base, no los políticos. Que el 40 % de los conservadores está aquí. También hay una base de Cambio Radical. Esa base ha entrado a engrosar la manada del ‘Tigre’, así que yo estoy feliz por eso”, expresó.

Paloma Valencia, candidata presidencial; María Fernanda Cabal, senadora, y Abelardo de la Espriella, aspirante presidencial
Paloma Valencia, candidata presidencial; María Fernanda Cabal, senadora, y Abelardo de la Espriella, aspirante presidencial Foto: Foto de @PalomaValenciaL y de SEMANA, respectivamente

Dijo que él nunca se ha cerrado al diálogo con la candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia.

“Nunca he estado cerrado al diálogo con ella; de hecho, me la encontré en Riohacha, la saludé, le dije: ‘Estamos pendientes’. Paloma es una demócrata. A ver, independientemente de lo que pase en las consultas, yo voy a primera vuelta. Es que mi tema es otro. Yo tengo 5.250.000 firmas de respaldo ciudadano que no costaron un peso, de gente que recogió firmas de manera orgánica en todos los pueblos de Colombia, incluyendo el Huila, sin ofrecer un tamal, nada. Entonces, tengo que defender ese respaldo popular. Voy a primera vuelta y, si hacemos las cosas bien, vamos a ganar para salvar y reconstruir a Colombia”, manifestó.

También se refirió a la Gran Consulta, donde medirán fuerzas los candidatos de la derecha y centroderecha el próximo 8 de marzo, y lanzó más de una pulla.

“¿Qué voy a estar yo pendiente de la gran consulta? ¿Tú ves al ‘Tigre’ en la gran consulta? ¿Yo estoy ahí? Entonces, ¿yo qué voy a estar pendiente? Yo estoy vendiendo mi panela, hermano. Los demás que hagan lo que les dé la gana. Me preguntan: “¿Vas a votar? ¿Por qué voy a votar una consulta en la que yo no estoy? La consulta mía es la lista del ‘Tigre’ de Salvación Nacional. La consulta mía es la primera vuelta. Entonces, ¿yo qué me voy a poner a inventar? Votando consulta, eso es absolutamente incoherente; es como: organizaron una fiesta, no te invitaron, pero tú vas a ir. Siguiente pregunta”, solicitó.

La Gran Consulta por Colombia estará conformada por Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán para las votaciones del 8 de marzo Bogota enero 13 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
La Gran Consulta por Colombia estará conformada por Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán para las votaciones del 8 de marzo Bogota enero 13 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

De la Espriella está esperanzado a que las encuestas le seguirán sonriendo en las próximas semanas porque completó 10 días de una gira por todos los departamentos del país que, según él, lo llevarán a superar a Iván Cepeda.

“Empecé mi gira hace 10 días, hablemos en una semana cuando empiecen a salir las encuestas nuevas, me llaman”, dijo.

En la entrevista también descartó que la senadora María Fernanda Cabal sea su fórmula vicepresidencial, como se especuló en su momento.

María Fernanda Cabal manifestó su respaldo a la propuesta de Abelardo de la Espriella para una encuesta que defina al candidato único de la derecha.
María Fernanda Cabal manifestó su respaldo a la propuesta de Abelardo de la Espriella para una encuesta que defina al candidato único de la derecha. Foto: MONTAJE EL PAÍS

“María Fernanda hace parte de otro partido, no puede venirse para acá en fórmula porque sería doble militancia”, dijo.

“Estoy revisando, tengo varios nombres. Estoy pidiéndole al Espíritu Santo que me ilumine para hacerlo de la mejor manera y lo anunciaré el día 12 de marzo cuando me inscribiré con mi fórmula vicepresidencial ante la Registraduría Nacional del Estado Civil”, contó.

