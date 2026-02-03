Abelardo de la Espriella habló de su fórmula vicepresidencial y respondió sobre María Fernanda Cabal: “Le pido al Espíritu Santo que me ilumine”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, a quien le sonríen actualmente las encuestas, se refirió a su fórmula vicepresidencial. Lo hizo desde Neiva, en el diario La Nación del Huila.

El reconocido penalista dio pistas sobre la persona que lo acompañaría en la recta final de su campaña y dijo que el nombre lo dará a conocer en un mes aproximadamente.

“¿Quién será su vicepresidente (a)?, le preguntó el medio local.

Abelardo de la Espriella candidato presidencial. Foto: Bernardo Peña/El País

“Lo estoy revisando, tengo varios nombres. Estoy revisándolo. Estoy pidiéndole al Espíritu Santo que me ilumine para hacerlo de la mejor manera y lo voy a anunciar el jueves, 12 de marzo, el día en el que me inscribo junto con mi fórmula vicepresidencial ante la Registraduría Nacional del Estado Civil”, respondió.

Los periodistas insistieron en conocer más detalles de la fórmula vicepresidencial y De la Espriella dijo: “Tengo candidatos hombres y mujeres. Tengo que esperar el momento porque no lo he definido”.

“¿María Fernanda Cabal está entre los opcionados para la vicepresidencia?“, insistió el medio.

“Es que María Fernanda hace parte de otro partido. Ella no puede venirse para acá a esta campaña porque sería doble militancia”, respondió, tajantemente, De la Espriella.

En otras palabras, el candidato presidencial le puso fin a las especulaciones que apuntaban a que Cabal, al parecer, había dinamitado el Centro Democrático con la explosiva carta de su esposo, José Félix Lafaurie, donde mostró su malestar por la elección de Paloma Valencia, porque saltaría a la campaña de De la Espriella.

María Fernanda Cabal y Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo particular

Los dos tienen buena relación. De hecho, el abogado la llama “la generala”, pero un posible acercamiento entre ambos podría, eventualmente, darse después de la Gran Consulta del 8 de marzo, donde se definirá la suerte de Paloma Valencia, la candidata única del Centro Democrático.

Por ahora, María Fernanda Cabal sigue sin pronunciarse sobre la crisis que desató en el Centro Democrático. Y tampoco— a juzgar por sus más recientes videos— se le ve dispuesta a echarse encima la candidatura de Paloma Valencia.

Entre tanto, Abelardo de la Espriella avanza en el recorrido por las regiones en busca de establecer un contacto directo con las comunidades más allá de las redes sociales y la prensa.

En Neiva, por ejemplo, el reconocido abogado visitó a los medios locales, almorzó en Surabastos, la principal galería de la capital del Huila, se reunió con jóvenes, empresarios y pronunció un discurso en el Centro de Convenciones, ante más de 2.500 personas.

Abelardo de la Espriella ha dicho que está dispuesto a “cargarle la maleta” al candidato de la consulta si llega a superarlo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

De la Espriella, sobre seguridad del Huila, Cauca y Caquetá, se refirió a las principales acciones que implementará en caso de convertirse en presidente para enfrentar la violencia y las extorsiones generadas por las disidencias de Iván Mordisco, Calarcá Córdoba e Iván Márquez.