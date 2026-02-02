El candidato presidencial Sergio Fajardo respondió a una invitación a debate lanzada por el candidato Abelardo de la Espriella, luego de que circulara un video en el que este último se muestra dispuesto a confrontar públicamente a sus rivales políticos.

En el video publicado en su cuenta de X, Fajardo afirma estar preparado para debatir y asegura que no le teme a ese escenario. “Estoy listo para debatir con usted”, señala, al tiempo que insiste en que es momento de que los colombianos conozcan con claridad las opciones presidenciales.

En su reacción, Fajardo replicó el fragmento del video de De la Espriella y respondió al tono del mensaje, diciendo que esas declaraciones eran “habladera de paja y fanfarronería”.

También, ambos, le extendieron la invitación al candidato de la izquierda, Iván Cepeda, para que acepte enfrentarse a sus contrincantes en plaza pública. Esto, luego de que en repetidas ocasiones Cepeda señalara públicamente que no asistirá a ninguna clase de debate donde prime el insulto