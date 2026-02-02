Confidenciales

“Tanta habladera de paja, tanta fanfarronería”: la respuesta de Sergio Fajardo a la invitación de De la Espriella a debatir de cara a las presidenciales

El candidato de centro aseguró que estaba listo para debatir y que no tenía miedo. También le extendió la invitación a Iván Cepeda.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 12:49 a. m.
Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella.
Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella. Foto: Semana/Juan Carlos Sierra.

El candidato presidencial Sergio Fajardo respondió a una invitación a debate lanzada por el candidato Abelardo de la Espriella, luego de que circulara un video en el que este último se muestra dispuesto a confrontar públicamente a sus rivales políticos.

Abelardo de la Espriella responde si se le mide a un debate con Sergio Fajardo y apunta: “Cepeda, ¿por qué huyes?"

En el video publicado en su cuenta de X, Fajardo afirma estar preparado para debatir y asegura que no le teme a ese escenario. “Estoy listo para debatir con usted”, señala, al tiempo que insiste en que es momento de que los colombianos conozcan con claridad las opciones presidenciales.

En su reacción, Fajardo replicó el fragmento del video de De la Espriella y respondió al tono del mensaje, diciendo que esas declaraciones eran “habladera de paja y fanfarronería”.

Sergio Fajardo invita a Abelardo de la Espriella a dar un debate: “Para hablar de nuestros proyectos”

También, ambos, le extendieron la invitación al candidato de la izquierda, Iván Cepeda, para que acepte enfrentarse a sus contrincantes en plaza pública. Esto, luego de que en repetidas ocasiones Cepeda señalara públicamente que no asistirá a ninguna clase de debate donde prime el insulto

Noticias Destacadas