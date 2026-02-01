Confidenciales

Sergio Fajardo invita a Abelardo de la Espriella a dar un debate: “Para hablar de nuestros proyectos”

El exgobernador de Antioquia respondió a un mensaje que le envió de la Espriella, tras conocerse la entrevista que concedió a SEMANA.

Redacción Semana
1 de febrero de 2026, 11:19 p. m.
Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella. Foto: Semana/Juan Carlos Sierra.

El exgobernador de Antioquia y candidato presidencial, Sergio Fajardo, invitó a Abelardo de la Espriella a dar un debate público de cara a la primera vuelta por la Casa de Nariño programada para el 31 de mayo.

La solicitud estuvo antecedida por una reiteración de Fajardo hacia de la Espriella, tras la entrevista que atendió en SEMANA.

Una vez se hizo pública en la edición impresa de este sábado, el abogado respondió: “Todo el respeto y la consideración para el doctor Sergio Fajardo”.

Esta fue la réplica de Fajardo: “Me reitero. Si usted tiene la opción de ser presidente, sería una calamidad para Colombia. Se lo digo con todo el respeto, pero con toda claridad. Creo que los dos extremos, el que usted representa y el que representa Cepeda/Petro, son un riesgo para Colombia. Nos llevarían a una confrontación social y a una división profunda de nuestra patria".

Y agregó: “Pero hay alternativa, y es la que estamos construyendo con independientes y todas las fuerzas políticas moderadas de nuestro país. Por una Colombia de progreso y sin corrupción. Pero, cuando quiera, hagamos un debate público para hablar de estos temas y de nuestros proyectos”.

