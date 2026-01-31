La alerta de Sergio Fajardo sobre Gustavo Petro, a pocos días de reunión con Donald Trump: “Está provocando a todo el mundo”

Sergio Fajardo, precandidato presidencial, se refirió en su más reciente entrevista con SEMANA sobre la reunión que sostendrá Gustavo Petro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el próximo 3 de febrero. Él alertó sobre las expresiones que está emitiendo el jefe de Estado.
El exgobernador de Antioquia no se atrevió a vaticinar lo que podría ocurrir ese día, pero afirmó lo que no hubiera hecho en dado caso de estar ocupando el cargo de mandatario:
“Nunca en mi vida hubiera llevado a mi país a esa confrontación con Estados Unidos. La política internacional de Petro es otra muestra más del caos. Un día dice una cosa, otro día escribe otra…”, comentó Fajardo.
Él reconoció que Gustavo Petro ha vuelto a encender los ánimos con los norteamericanos en sus más recientes apariciones públicas. Entre tantas cosas, pidió que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, sea juzgado en su país y cuestionó la operación que se realizó en Caracas el 3 de enero.
“Ahora se le volvió a soltar la lengua y está retando al gobierno de Estados Unidos”, manifestó el precandidato presidencial.
Ante la pregunta de si la situación es peligrosa, Fajardo comentó que sí lo es, y planteó el siguiente escenario:
“Vamos a ver qué piensa Estados Unidos. Si dice: ‘Bueno, vamos a aguantarnos a este y no vamos a fregar a Colombia’. Espero que eso ocurra, porque la provocación está ahí, también provocó a la Iglesia, a los cristianos, está provocando a todo el mundo”, agregó Fajardo.
Finalmente, él analizó las palabras que emite el jefe Estado: “Usted ve esos discursos y dice: ‘¿Pero qué es esto? Es el presidente de Colombia’. Yo voy a ser un presidente serio, disciplinado, voy a llegar a tiempo, voy a respetar a todo el mundo, voy a trabajar por los intereses del país”.