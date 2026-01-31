Política

La alerta de Sergio Fajardo sobre Gustavo Petro, a pocos días de reunión con Donald Trump: “Está provocando a todo el mundo”

En entrevista con SEMANA, Fajardo analizó los discursos del presidente Gustavo Petro y habló de la vista de Estado a Washington.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
31 de enero de 2026, 11:14 p. m.
Sergio Fajardo y Gustavo Petro.
Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMAN

Sergio Fajardo, precandidato presidencial, se refirió en su más reciente entrevista con SEMANA sobre la reunión que sostendrá Gustavo Petro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el próximo 3 de febrero. Él alertó sobre las expresiones que está emitiendo el jefe de Estado.

El exgobernador de Antioquia no se atrevió a vaticinar lo que podría ocurrir ese día, pero afirmó lo que no hubiera hecho en dado caso de estar ocupando el cargo de mandatario:

Nunca en mi vida hubiera llevado a mi país a esa confrontación con Estados Unidos. La política internacional de Petro es otra muestra más del caos. Un día dice una cosa, otro día escribe otra…”, comentó Fajardo.

“Voy a derrotar a los extremos”: Sergio Fajardo advierte que un triunfo de Iván Cepeda o de Abelardo de la Espriella podría llevar a Colombia a una confrontación social nunca antes vista

Él reconoció que Gustavo Petro ha vuelto a encender los ánimos con los norteamericanos en sus más recientes apariciones públicas. Entre tantas cosas, pidió que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, sea juzgado en su país y cuestionó la operación que se realizó en Caracas el 3 de enero.

Política

Entutelan a Gustavo Petro por polémica frase sobre Jesús y María Magdalena: solicitan acto público de disculpas

Política

Juan Carlos Pinzón hace un importante llamado a los seguidores de Fajardo y De la Espriella para la Gran Consulta: “Aquí no hay ningún tema de egos”

Política

Estalla crisis en la Alianza Verde en Cundinamarca; renunció la cabeza de lista a la Cámara

Política

Paloma Valencia se fue de frente contra Laura Sarabia y sus hermanos: “Y la plata se la estaba robando; no lo digo yo, lo dice Petro”

Política

Petro señaló en X al exministro Luis Carlos Reyes, y este no dudó en revelar una conversación: “Fue usted quien ordenó”

Política

Fajardo no se guardó nada contra Abelardo de la Espriella y lo calificó como una “calamidad” para el país

Política

Sergio Fajardo arremete contra Iván Cepeda: “No tiene que hacer campaña, Petro ya la está haciendo por él”

Confidenciales

¿Usted es el candidato de Juan Manuel Santos? Así respondió Sergio Fajardo a SEMANA

Confidenciales

Abelardo de la Espriella reacciona a las duras críticas de Sergio Fajardo tras la portada de SEMANA; esto dijo

Semana TV

¿Cuál será la movida de Sergio Fajardo para las presidenciales? Entérese aquí

Ahora se le volvió a soltar la lengua y está retando al gobierno de Estados Unidos”, manifestó el precandidato presidencial.

Ante la pregunta de si la situación es peligrosa, Fajardo comentó que sí lo es, y planteó el siguiente escenario:

Fajardo no se guardó nada contra Abelardo de la Espriella y lo calificó como una “calamidad” para el país

“Vamos a ver qué piensa Estados Unidos. Si dice: ‘Bueno, vamos a aguantarnos a este y no vamos a fregar a Colombia’. Espero que eso ocurra, porque la provocación está ahí, también provocó a la Iglesia, a los cristianos, está provocando a todo el mundo”, agregó Fajardo.

Finalmente, él analizó las palabras que emite el jefe Estado: “Usted ve esos discursos y dice: ‘¿Pero qué es esto? Es el presidente de Colombia’. Yo voy a ser un presidente serio, disciplinado, voy a llegar a tiempo, voy a respetar a todo el mundo, voy a trabajar por los intereses del país”.

Más de Política

Sergio Fajardo

La alerta de Sergio Fajardo sobre Gustavo Petro, a pocos días de reunión con Donald Trump: “Está provocando a todo el mundo”

El presidente Gustavo Petro durante la conmemoración de los 9 años del Acuerdo de Paz.

Entutelan a Gustavo Petro por polémica frase sobre Jesús y María Magdalena: solicitan acto público de disculpas

Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial.

Juan Carlos Pinzón hace un importante llamado a los seguidores de Fajardo y De la Espriella para la Gran Consulta: “Aquí no hay ningún tema de egos”

Votaciones y Alianza Verde. Imágenes de referencia.

Estalla crisis en la Alianza Verde en Cundinamarca; renunció la cabeza de lista a la Cámara

De izquierda a derecha: Paloma Valencia y Laura Sarabia.

Paloma Valencia se fue de frente contra Laura Sarabia y sus hermanos: “Y la plata se la estaba robando; no lo digo yo, lo dice Petro”

Un nuevo choque entre el exministro Luis Carlos Reyes y el presidente de la República, Gustavo Petro.

Petro señaló en X al exministro Luis Carlos Reyes, y este no dudó en revelar una conversación: “Fue usted quien ordenó”

De izquierda a derecha: Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella.

Fajardo no se guardó nada contra Abelardo de la Espriella y lo calificó como una “calamidad” para el país

Sergio Fajardo e Iván Cepeda

Sergio Fajardo arremete contra Iván Cepeda: “No tiene que hacer campaña, Petro ya la está haciendo por él”

ED 2271

“Voy a derrotar a los extremos”: Sergio Fajardo advierte que un triunfo de Iván Cepeda o de Abelardo de la Espriella podría llevar a Colombia a una confrontación social nunca antes vista

ED 2271

Cita Trump-Petro: ¿las declaraciones del presidente colombiano pusieron el encuentro en riesgo? Esto es lo se sabe de lo que se vivirá en la Casa Blanca

Noticias Destacadas