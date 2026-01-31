¿Usted es el candidato de Juan Manuel Santos? Así respondió Sergio Fajardo a SEMANA

El precandidato presidencial Sergio Fajardo respondió a los señalamientos que lo vinculan políticamente con el expresidente Juan Manuel Santos, en una entrevista con SEMANA, en la que negó de manera tajante ser el candidato del exmandatario.

Consultado sobre esa versión, Fajardo aseguró que nunca ha hecho parte del proyecto político de Santos, aunque reconoció que sus políticas pueden ser objeto de debate. “Usted puede discutir sus políticas, eso es otra cosa. Pero nunca he estado con Santos en el terreno político”, afirmó.

ED 2271 Foto: Semana

El aspirante explicó que esos cuestionamientos surgen, en parte, por su relación personal con María Ángela Holguín, su pareja y exministra de Relaciones Exteriores. Según Fajardo, esa conexión ha llevado a que algunos sectores lo califiquen como “santista”, una etiqueta que rechazó de forma contundente. “Como mi pareja es María Ángela Holguín, entonces dicen que soy santista; hágame el bendito favor”, dijo.

Fajardo recordó la trayectoria diplomática de Holguín en distintos gobiernos para reforzar su argumento. Señaló que fue embajadora de Colombia en Venezuela durante el Gobierno de Álvaro Uribe, representante del país ante las Naciones Unidas también en esa administración y canciller durante ocho años en el Gobierno de Santos. “Ella fue embajadora en Venezuela del Gobierno de Uribe, fue embajadora de Colombia en Naciones Unidas con Uribe, fue canciller de Santos durante ocho años”, indicó.

El precandidato destacó la carrera de Holguín como servidora pública y la desligó de cualquier participación en su proyecto político. “La mejor. Una buenísima funcionaria pública desde antes…”, agregó, al insistir en que su aspiración presidencial es independiente y no responde a respaldos de expresidentes.