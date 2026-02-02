Abelardo de la Espriella responde si se le mide a un debate con Sergio Fajardo y apunta: “Cepeda, ¿por qué huyes?"

Las respuestas de Sergio Fajardo a una entrevista con SEMANA produjeron un cruce de trinos con Abelardo de la Espriella. En su conversación con el director de SEMANA, Yesid Lancheros, el candidato de centro dijo: “Hay candidaturas muy fuertes en muchos sentidos, con maquinarias, y está la plata detrás de la figura del señor De la Espriella y el poder del Gobierno detrás de Cepeda”.

No fue el único vainazo del exgobernador al abogado penalista. “Tengo que derrotar al señor De la Espriella en primera vuelta; creo que él es una calamidad para este país… Nunca había visto esta confrontación en Colombia y va escalando”, agregó.

Abelardo de la Espriella reacciona a las duras críticas de Sergio Fajardo tras la portada de SEMANA; esto dijo

De la Espriella le contestó a Fajardo y, en medio de ese contrapunteo, este último lo retó a un debate público entre ambos. “Me reitero. Si usted tiene la opción de ser presidente, sería una calamidad para Colombia. Se lo digo con todo el respeto, pero con toda claridad. Creo que los dos extremos, el que usted representa y el que representa Cepeda/Petro, son un riesgo para Colombia. Nos llevarían a una confrontación social y a una división profunda de nuestra patria”, comenzó su publicación.

Vea la entrevista de Yesid Lancheros con Sergio Fajardo

Y luego, le dijo: “Pero hay alternativa, y es la que estamos construyendo con independientes y todas las fuerzas políticas moderadas de nuestro país. Por una Colombia de progreso y sin corrupción. Pero, cuando quiera, hagamos un debate público para hablar de estos temas y de nuestros proyectos”.

Fajardo no se guardó nada contra Abelardo de la Espriella y lo calificó como una “calamidad” para el país

De la Espriella le contestó así a esa invitación: “Sin paños tibios: no nos podemos distraer del objetivo principal. ¡Salvar la patria! Es con Cepeda con quien hay que debatir. Es él el heredero del mal que hay que desnudar ante Colombia entera. Es al candidato de Petro, al aliado de Maduro, al continuador del desastre que asesina pacientes al desmantelar el sistema de salud hasta dejarlo en ruinas, a quien el país debe evaluar y juzgar con dureza”.

Y, en ese contexto, encaró al candidato de izquierda. “Lo vuelvo a retar públicamente, Cepeda: ¿por qué huyes? El pecado es cobarde. Ven, debate, defiéndete si puedes. Colombia merece saber la verdad".

De la Espriella le dice de frente a Fajardo que, por ahora, es claro que solo Cepeda y él pueden pasar a segunda vuelta. "Profesor Sergio Fajardo, le reitero mi respeto personal por usted. Creo en la buena fe que lo ha guiado durante más de 26 años de carrera política. Su constancia en este cuarto de siglo es admirable; nadie lo niega. Pero miremos la realidad de frente, porque usted, como profesor y conocedor de la estadística, lo sabe perfectamente: en esta contienda, los números, las calles y las encuestas nos dejan a Iván Cepeda y a mí como los únicos contrincantes viables. Punto".

“Voy a derrotar a los extremos”: Sergio Fajardo advierte que un triunfo de Iván Cepeda o de Abelardo de la Espriella podría llevar a Colombia a una confrontación social nunca antes vista

El abogado penalista deja claro que no va a entrar en confrontaciones: “No busque confrontarme a mí, porque para pelear se necesitan dos, y yo solo reconozco al rival que hoy, según todos los estudios, las calles y las redes, es el verdadero enemigo a vencer: Iván Cepeda. Lo invito de corazón: únase a la manada del tigre. Aquí su experiencia vale oro; su larga carrera política es valorada. No se vaya a ir a ver ballenas ni a quedarse en la tibieza. Colombia necesita a sus hombres más experimentados. Póngase del lado correcto de la historia. Ah, doctor Fajardo, no es bueno contestar los actos nobles y humildes con tanta altivez”.