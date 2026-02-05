Iván Cepeda: estas son las grandes pérdidas para el petrismo tras la decisión del CNE de sacarlo de la consulta de marzo

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de dejar a Iván Cepeda por fuera de la consulta presidencial del Frente por la Vida el 8 de marzo, sin duda, significa una gran derrota política para la izquierda y cambió, en cuestión de horas, los planes que tenía el petrismo de cara a 2026.

Gustavo Petro pretendía que su historia en 2022 se repitiera: una consulta que recogiera a todos los candidatos de izquierda y centroizquierda, pero no ocurrió.

Iván Cepeda quedó inhabilitado para participar en el Frente por la Vida y se inscribirá ante la Registraduría para competir directamente en la primera vuelta. La izquierda radical y todos los sectores del Pacto Histórico cerraron filas a su alrededor.

Iván Cepeda. Foto: JONATHAN CHIQUIZA

Sin embargo, Roy Barreras insistirá en el Frente por la Vida y en cuestión de horas armará su propia consulta que inscribirá este viernes, 6 de febrero. Habla de mujeres, un exconstituyente, el exministro Juan Fernando Cristo, entre otros. Y, después de los resultados del 8 de marzo, promete tomar decisiones.

Y de otro lado, Carlos Caicedo y su fuerza política, que es grande en Magdalena y parte del Caribe, también llegarán por su lado a la primera vuelta presidencial.

Es decir, la izquierda arribará dividida a las elecciones de mayo y eso tiene con jaqueca a varios sectores políticos petristas.

La decisión del CNE le cerró la posibilidad a la consulta del Pacto Histórico y el Frente por la Vida de convertirse en la fuerza política más votada en marzo de 2026.

Iván Cepeda, el candidato único del Pacto Histórico. Foto: Montaje El País: fotos de X @PactoHistorico/ @IvanCepedaCast

En la consulta de octubre, la competencia presidencial entre Iván Cepeda y Carolina Corcho llevó a las urnas a 2,8 millones de colombianos, una cifra poco despreciable en una contienda política que tuvo varios traspiés.

Por eso, el candidato presidencial Roy Barreras insiste en que no se le debe dejar el espacio libre a la Gran Consulta de la derecha y centroderecha que se mantiene firme y que promete llevar a las urnas más de cinco millones de electores.

“Es un error dejarle la cancha vacía a la consulta de la derecha para que los 21 millones de colombianos solo tengan el menú uribista enfrente y termine entonces la consulta sacando 8, 9, 10 millones de pesos”, advirtió Barreras en una carta que le escribió al Pacto Histórico.

Como si fuera poco, la falta de una consulta de la izquierda en marzo le quita a las listas al Senado y la Cámara del Pacto Histórico la posibilidad del arrastre que generan los aspirantes presidenciales. “Pretenden, además, que dejemos abandonadas y huérfanas nuestras listas al Congreso del Pacto Histórico y Frente Amplio”, dijo Roy Barreras.

Sin la presencia de Iván Cepeda —el candidato mejor ranqueado en las encuestas— en la consulta del Frente por la Vida, difícilmente los otros precandidatos como Roy Barreras y Juan Fernando Cristo podrían superar los tres millones de votantes en las urnas, según varios analistas políticos consultados por SEMANA. Cepeda arrastra, tiene estructura en las regiones y desde octubre de 2025, le sonríen los sondeos de opinión.

Roy Barreras en campaña presidencial en Cali. Foto: José Luis Guzmán. El País

Iván Cepeda también pierde. Hoy tiene en su bolsillo al menos 10.000 millones de pesos por reposición de votos tras la consulta del 26 de octubre, pero no consiguió participar en la próxima consulta, en la que concurrirán más electores, y que le pudo significar otros 20.000 millones de pesos en reposición de votos, de acuerdo con estimativos de la congresista de la Alianza Verde, Katherine Miranda. Recordemos que el CNE estableció que el voto por reposición tiene un valor de 8.287 pesos, una cifra tentativa para cualquier candidato.

Esos 30.000 millones de pesos, aproximadamente, le hubieran permitido a Cepeda tener un oxígeno económico en su carrera por la Presidencia.