Casi dos décadas después se empezó a escribir un nuevo capítulo en el caso del contralmirante (r) Gabriel Arango Bacci, quien en 2009 estuvo privado de su libertad durante varios meses tras ser acusado de haber permitido el paso de cargamentos de droga por los puertos de Cartagena.

Las pruebas de la Fiscalía contra el excomandante de la Armada Nacional por el montaje al almirante Arango Bacci

Por decisión de la misma Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el contralmirante recuperó su libertad y el proceso cerrado al considerarse que había sido producto de un “entrampamiento”.

Este lunes 20 de abril, la Fiscalía General formalizó ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación en contra del excomandante de la Armada Nacional, almirante (r) Guillermo Barrera, por su presunta participación en los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado y fraude procesal.

Excomandante de la Armada Nacional pide la nulidad del proceso en su contra por el montaje al contralmirante Arango Bacci. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/B7ppaLDXiV — Revista Semana (@RevistaSemana) April 20, 2026

Esto, por haber estado detrás de la entrega de documentos e informes que, a la postre, llevaron a que se ordenara la medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Arango Bacci.

En medio de la audiencia que se instaló a las 8 de la mañana de este lunes, y que se extendió por varias horas, el abogado defensor del excomandante de la Armada Nacional pidió que se declare la nulidad de todo el proceso penal desde la audiencia de imputación de cargos en junio de 2025.

Esto, al argumentar que se le vulneraron los derechos al debido proceso y defensa. Para la defensa, no se ha garantizado la participación del almirante en retiro en las audiencias. “Es un contrasentido”.

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“No tiene sentido que un procesado no pueda comparecer por razones patológicas ajenas a su voluntad y aún así se pueda proceder a su vinculación formal en actuación penal sin verificar si la circunstancia que lo aflige tiene o no la entidad de poder sustraerlo, de comprender los cargos que se están formulando”, manifestó el defensor.

En este sentido, señaló que debido a sus problemas de salud, el almirante en retiro no pudo estar presente en la imputación de cargos. Por lo cual, el trámite de comunicación de los hechos por los que es investigado no cumplió con los requisitos exigidos por la ley y la Constitución.

En agosto 20 de 2007, la noticia era otra: con base en el informe que hoy se sabe que habría sido manipulado, el contralmirante Gabriel Arango Bacci era el señalado. Foto: SEMANA

Frente a esto, la delegada de la Fiscalía General se opuso a declarar la nulidad de todo lo actuado, señalando que en todas las instancias se le ha garantizado el debido proceso al excomandante de la Armada Nacional.

Las víctimas reconocidas

En este proceso penal, la Sala de Primera Instancia aceptó reconocer como víctimas al Ministerio de Defensa y al contralmirante en retiro.

“El contralmirante retirado Arango Bacci puede haber sufrido daño real y concreto al ser vinculado a un proceso penal sustentado en pruebas falsas con la consecuente afectación de sus derechos de defensa y debido proceso, así como de su buen nombre y honra”, añadió la decisión.

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“Así las cosas en la medida en que el perjuicio se dirige como una consecuencia directa e inmediata del probable injusto atribuido al almirante Guillermo Enrique Barrera Hurtado, dado que el documento alterado fue creado y utilizado por el propósito de incidir en la actuación penal adelantada en contra del contralmirante”, concluyó.