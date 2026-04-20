Este lunes 20 de abril de 2026, a partir de las 8:00 de la mañana, comenzará el juicio en contra del excomandante de la Armada Nacional, almirante en retiro Guillermo Enrique Barrera Hurtado, por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado y fraude procesal.

El excomandante de la Armada, el almirante Guillermo Barrera, tendrá que responder por un supuesto montaje contra el contralmirante Gabriel Arango Bacci

El escrito de acusación contra el almirante en retiro será presentado ante la magistrada de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Nélida Barreto Ardila.

Los hechos tienen relación directa con el entrampamiento judicial en contra del contralmirante Gabriel Arango Bacci, quien estuvo privado de su libertad por haber permitido el paso de cargamentos de droga por el puerto de Cartagena.

Almirante (r) Gabriel Barrera, excomandante de la Armada, podría enfrentar 12 años de prisión si es hallado culpable por el montaje a Gabriel Arango Bacci. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/HDnudQy8hC — Revista Semana (@RevistaSemana) September 10, 2025

Después que la misma Corte Suprema de Justicia corroborara la existencia del montaje y ordenara la libertad de Arango Bacci los ojos se posaron sobre el almirante Barrera, quien, incluso, había declarado bajo la gravedad de juramento ante el alto tribunal en el año 2010.

El comandante de la Armada fue citado a declarar por la expedición del informe que, técnicamente, era la columna vertebral del proceso penal contra Arango Bacci.

“Que los autores intelectuales del montaje en mi contra respondan”: Arango Bacci

“Esta información se ha determinado que fue tergiversada, con el propósito de afectar la credibilidad y determinar la responsabilidad penal en contra del almirante Gabriel Ernesto Arango Bacci, lo que así se logró en los momentos procesales que se han definido, como la medida de aseguramiento impuesta y la resolución de acusación emitida dentro del proceso penal que se adelantaba en su contra”, señala la acusación.

“A través de estos documentos usted, almirante Barrera, afirmó falsamente que la fragata ARC Almirante Padilla se encontraba a más de 140 millas de las motonaves Junior 1 y Gilbert, embarcaciones presuntamente relacionadas con actividades de narcotráfico, sin que existiera información precisa sobre la ubicación de dichas embarcaciones”, añade el documento que será formalizado.

El contralmirante Gabriel Arango Bacci en juicio ante la Corte Suprema de Justicia. Foto: Colprensa

A esto se le sumó un informe basándose en un escrito anónimo que no contaba con un sustento claro o directo “sobre las supuestas embarcaciones sospechosas” que cargaban cocaína y que habían recibido el aval de Arango Bacci para movilizarse.

Frente al documento clave, la investigación señala que el archivo por medio del cual se llevó a encarcelar a Arango Bacci estaba lleno de vacíos, contradicciones y, si se quiere decir, incoherencias de tiempo, modo y lugar.

Las pruebas de la Fiscalía contra el excomandante de la Armada Nacional por el montaje al almirante Arango Bacci

“Era una simple información de inteligencia no confirmada, que servía como indicio o pista para el comandante del buque, no como objetivo principal”, señaló en su momento la Fiscalía General al poner de presente un informe técnico.

Por esto, consideró que el informe oficial era claramente manipulado con el fin de manchar la labor del contralmirante Arango Bacci. “Esto influyó de manera determinante en la obtención de las decisiones judiciales que fueron adoptadas por el ente acusador en contra del contralmirante Arango Bacci (…) Este documento indujo en error al fiscal Sexto Delegado y ello sirvió de fundamento para que se profiriera la medida de aseguramiento el día 19 de junio de 2008”.

“Para la Fiscalía resulta claro que el medio fraudulento, a través del cual resultó idóneo para obtener estas decisiones judiciales por parte de la Fiscalía y en contra del Arango Bacci tuvo su materialidad en la respuesta suscrita por usted (en referencia al almirante Barrera)”, concluye la acusación.