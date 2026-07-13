Señalado agresor que habría asesinado a una mujer en Soacha fue imputado por el delito de feminicidio agravado

Hay conmoción en el país tras el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, quien era trabajadora del almacén de cadena Homecenter en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

Homecenter se pronunció tras caso de feminicidio en una de sus tiendas y aclaró dato sobre el presunto homicida

Los hechos se registraron el domingo 12 de julio, cuando un hombre habría ingresado al establecimiento de comercio donde ella cumplía su jornada laboral y la atacó con un cuchillo, causándole cuatro heridas.

Aunque la mujer fue trasladada a un hospital en una patrulla de la Policía Nacional, murió por la gravedad de las lesiones. El señalado agresor, que fue identificado como Óscar Giovanny Marulanda, fue capturado en flagrancia.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, este sujeto conoció a la mujer en febrero de este año en su lugar de trabajo, donde ella laboraba desde hace cinco años.

Sin embargo, tras este hombre manifestarle su interés sentimental, la mujer le dejó claro que no deseaba iniciar una relación con él. Desde ese momento, de acuerdo con la investigación, comenzaron episodios de asedio y acoso en su contra.

“En dos oportunidades fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para trasladarla de su lugar de trabajo hasta su residencia y evitar así el hostigamiento del que era objeto. El 10 de mayo y el 5 de junio pasados, el procesado llegó hasta la vivienda de la madre y el excompañero sentimental de la víctima para buscarla e intimidarla”, detalló la Fiscalía.

Tras la captura de este sujeto, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cundinamarca lo imputó por el delito de feminicidio agravado, cargo que no aceptó. Entretanto, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Un hombre recibió medida de aseguramiento en centro carcelario como presunto responsable de causarle la muerte a una mujer en un almacén de Soacha (Cundinamarca). La Fiscalía le imputó el delito de feminicio agravado



Información completa aquí: https://t.co/Hk7edKjPez pic.twitter.com/5GuCrqQj4z — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 13, 2026

“Los elementos materiales probatorios indican que habría acosado y perseguido a la víctima durante meses tras rechazar sus pretensiones sentimentales”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.

Por su parte, el alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez Acosta, dijo haberle pedido a las autoridades agilizar el proceso judicial contra el presunto feminicida.

​“He solicitado a la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad brindar acompañamiento total a su familia y a las autoridades, agilizar el proceso de judicialización. No toleraremos ningún tipo de violencia contra nuestras mujeres ni permitiremos que quede en la impunidad. ¡Todo el peso de la ley para el agresor!”, escribió el mandatario en su cuenta personal de X.