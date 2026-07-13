Conmoción en Soacha por feminicidio al interior de reconocido almacén comercial: así ocurrió todo

Los casos de feminicidios siguen sacudiendo al país. En horas de la tarde de este domingo, 12 de julio, murió una mujer tras ser atacada brutalmente al interior de un reconocido almacén comercial ubicado en el municipio de Soacha.

Se trata de Rosa Mayerly Olaya Coronado, quien era trabajadora de Homecenter, según informó el alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez Acosta.

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De acuerdo con medios locales, Olaya fue atacada con un arma blanca por un sujeto que luego fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda por este crimen.

“Lamentamos profundamente el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, colaboradora de Homecenter #Soacha, atacada por su expareja. Tras los hechos fue trasladada al hospital Cardiovascular de Cundinamarca, donde lamentablemente falleció. Gracias a la reacción de la @PoliciaSoacha, el agresor ya fue capturado y está en proceso de legalización”, dijo el alcalde de Soacha a través de su cuenta en X, esta tarde de domingo 12 de julio.

Si bien el alcalde de Soacha indicó que el individuo era expareja de Olaya, una hermana de la víctima aseguró que ello no es cierto.

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“Mi hermana no tenía nada que ver con él, ni era su ex pareja, era un compañero de trabajo con problemas psiquiátricos, obsesionado con ella. Espero corrijan esta noticia mal contada por respeto a su memoria”, dijo a través de Facebook una mujer identificada como Maira Yulieth Caballero Olaya, quien afirmó ser familiar de la víctima mortal.

Así mismo, la hermana de la mujer asesinada pidió en redes sociales que se haga justicia: “Nos la mataron solo pedimos justicia; Ni una más, pedimos justicia, la muerte de mi hermana no puede quedar como una más del montón; Te voy a extrañar mucho mi Maye”.

Por último, el alcalde Sánchez Acosta dijo haberle pedido a las autoridades agilizar el proceso judicial contra el presunto feminicida.

​“He solicitado a la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad, brindar acompañamiento total a su familia y a las autoridades, agilizar el proceso de judicialización. No toleraremos ningún tipo de violencia contra nuestras mujeres ni permitiremos que quede en la impunidad. ¡Todo el peso de la ley para el agresor!“, concluyó el alcalde de Soacha en su mensaje en X.