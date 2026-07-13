Tras el descanso del puente festivo por el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, miles de viajeros inician su regreso a la capital. Para evitar que el ingreso a la ciudad se convierta en un dolor de cabeza, las autoridades han dispuesto una serie de medidas de tránsito que buscan agilizar el flujo de vehículos en las entradas principales.

Así regirá el pico y placa regional del lunes 13 de julio: horarios y sanciones

La Secretaría Distrital de Movilidad como también la Policía de Tránsito reportan el estado de las vías, posibles congestiones, siniestros y las medidas vigentes, entre ellas el pico y placa regional.