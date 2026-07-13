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🔴 En vivo | Plan retorno este 13 de julio de 2026: reportan siniestro vial en la carrera séptima, sentido sur-norte

El tránsito avanza con normalidad en gran parte de la carretera Bogotá-Villavicencio.

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Redacción Nación
13 de julio de 2026 a las 6:36 a. m.

Tras el descanso del puente festivo por el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, miles de viajeros inician su regreso a la capital. Para evitar que el ingreso a la ciudad se convierta en un dolor de cabeza, las autoridades han dispuesto una serie de medidas de tránsito que buscan agilizar el flujo de vehículos en las entradas principales.

Pico y Placa Regional
Así regirá el pico y placa regional del lunes 13 de julio: horarios y sanciones

La Secretaría Distrital de Movilidad como también la Policía de Tránsito reportan el estado de las vías, posibles congestiones, siniestros y las medidas vigentes, entre ellas el pico y placa regional.

En Vivo

7:15 a. m.

Accidente genera afectación vial en el norte de Bogotá

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7:00 a. m.

Sin mayores congestiones en las entradas y salidas de Bogotá

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6:30 a. m.

Reportan pasos controlados y reducción de carriles en la vía al Llano

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6:00 a. m.

Así operará el pico y placa regional durante el plan retorno

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7:15 a. m.

Accidente genera afectación vial en el norte de Bogotá

Un choque de una camioneta contra un objeto fijo afecta la movilidad en la avenida carrera Séptima con calle 77, en sentido sur-norte. El Grupo Guía adelanta maniobras para retirar el vehículo y agilizar el tránsito en la intersección, que permanece sin servicio semafórico.

7:00 a. m.

Sin mayores congestiones en las entradas y salidas de Bogotá

Las autoridades informaron que la movilidad se mantiene en condiciones favorables en los principales corredores de ingreso y salida de Bogotá, sin reportes de congestión de consideración.

6:30 a. m.

Reportan pasos controlados y reducción de carriles en la vía al Llano

La vía Bogotá-Villavicencio inicia este lunes festivo con tiempo seco y flujo vehicular moderado. Sin embargo, las autoridades mantienen paso bidireccional entre los kilómetros 18+300 y 19+000, además de reducciones y cierres parciales de carril en varios sectores, incluido el túnel Quebradablanca. Se recomienda a los conductores transitar con precaución.

6:00 a. m.

Así operará el pico y placa regional durante el plan retorno

Las autoridades recordaron que este lunes festivo 13 de julio estará vigente el pico y placa regional en los nueve corredores de ingreso a Bogotá como parte del plan retorno. La medida comenzará al mediodía y busca facilitar el ingreso de los viajeros que regresan a la capital.

  • Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde solo podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
  • Posteriormente, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el turno será para las placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).
  • Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, el acceso estará habilitado para todos los vehículos sin restricción.