Cayó red que usaba inteligencia artificial para estafar a ciudadanos en los trámites de la visa

En las últimas horas se llevó a cabo la desarticulación de una organización señalada de cometer fraudes relacionados con trámites de visas y permisos de residencia para Estados Unidos mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial. El operativo se desarrolló en Ibagué y dejó cinco personas capturadas en flagrancia.

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La investigación fue adelantada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Centro Americano Contra el Cibercrimen de Ameripol y la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos.

Según las autoridades, la organización estafó a ciudadanos de Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Perú. Su modalidad consistía en ofrecer supuestos trámites para obtener visas y permisos de residencia permanente hacia Estados Unidos mediante contenidos engañosos publicados en redes sociales.

Durante la operación fueron ejecutadas tres diligencias de allanamiento y registro en inmuebles que, de acuerdo con la investigación, funcionaban como centros de operaciones.

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De acuerdo con el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, la estructura empleaba herramientas de inteligencia artificial para suplantar la identidad de funcionarios estadounidenses durante videollamadas con las víctimas.

“Mediante la modalidad de DeepFace, alteraban sus rostros y acentos durante las videollamadas, logrando suplantar con alta fidelidad a funcionarios consulares y miembros de agencias gubernamentales estadounidenses. Para captar a sus víctimas, la red criminal había diseñado y administraba más de 100 perfiles falsos en distintas redes sociales”, aseguró el oficial.

Estos fueron los materiales probatorios incautados. Foto: Policía Nacional

La Policía indicó que la organización también utilizaba inteligencia artificial para automatizar mensajes, generar contenidos y guiones personalizados, así como chatbots para atender inicialmente a las víctimas. La investigación además permitió establecer el uso de herramientas de síntesis y clonación de voz y de recursos audiovisuales manipulados para hacerse pasar por supuestos asesores migratorios.

Con información suministrada por inteligencia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, las autoridades ubicaron dos centros de llamadas clandestinos que operaban al interior de viviendas familiares en Ibagué. En esos lugares, según la investigación, los integrantes tenían funciones definidas para contactar a las víctimas mediante llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería.

Durante las inspecciones, peritos del Centro Cibernético Policial identificaron y neutralizaron el software de inteligencia artificial que presuntamente era utilizado para las suplantaciones.

En los allanamientos fueron incautados 105 elementos materiales probatorios, entre ellos más de 330.000 dólares falsos, 13 millones de pesos en efectivo, dos cheques falsos del Bank of America por 430.000 dólares, 28 teléfonos celulares, cinco computadores, una tableta y una cámara de video.

Las autoridades también reportaron la incautación de nueve documentos gubernamentales falsos de Estados Unidos, documentación migratoria, guías de cuestionarios, libretas con información, banderas, emblemas, una toga con insignias del Gobierno estadounidense, un uniforme falso de la agencia HSI y 17 bloques de marihuana con un peso de 9.180 gramos.

Tres de los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las capturas. Frente a los otros dos capturados, la entidad informó que fueron impuestas medidas administrativas.

La Fiscalía les imputó los delitos de violación de datos personales, falsedad personal agravada por utilización de inteligencia artificial, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad en documento privado, tráfico de moneda falsificada y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.