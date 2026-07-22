Millonarios hasta el medio día de este jueves, 22 de julio, no lo ha presentado oficialmente, pero este ya dice estar “feliz de estar acá. Nos vemos pronto”.

Se hace referencia a Stiven Barreiro, de 32 años, quien dejó la disciplina de Club León en México para unirse a los embajadores de cara al segundo semestre de 2026. El defensa su suma a otros refuerzos ya confirmados y presentados a la afición.

💣✈️: Llegó Stiven Barreiro a la ciudad de Bogotá

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Dicho zaguero que lleva tiempo en el exterior está próximo a firmar un contrato que lo vincula con el azul por dos años, más específicamente hasta junio de 2028.

La idea es que si los buenos rendimientos acompañan al deportista, se pueda ampliar el vínculo un año más. De momento, lo inmediato es que pase los exámenes médicos, firme contrato y se ponga bajo las órdenes del DT, Fabián Bustos.

Se filtró su llegada a Bogotá

A través de un video de un aficionado que divulgó en redes sociales, se pudo saber que Barreiro ya estaba en Bogotá. En la grabación fue tomado enviando un saludo a un medio partidario de Millonarios a los que les demostró estar feliz por llegar a un acuerdo con los capitalinos.

Para el defensor el equipo al que llega será el tercero en Colombia en su carrera profesional. Sus inicios se dieron en Deportes Quindío hacia 2012, luego pasó a Santa Fe en 2016 y, posteriormente, pegó el salto a México donde se mantuvo unos 10 años aproximadamente.

Stiven Barreiro llega proveniente de Club León a Millonarios. Foto: Getty Images

En suelo manito defendió las camisetas de Atlas, Pachuca y Club León. Fue campeón nacional con el cuadro esmeralda de la Primera División de México en 2020.

Internacionalmente con estos también pasó a la historia al ser ganador de la Leagues Cup (2021) y de la Liga de Campeones de la Concacaf (2023).

Su experiencia en el extranjero es la que llevó a la dirigencia a poner los ojos en él para que se sume a una nómina que necesita de un zaguero que eleve el nivel. Actualmente están Andrés Llinás y Jorge Arias, quienes llevan campañas sin estar a la altura.

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Así se movió Millonarios en el mercado

En el cuadro capitalino era necesaria una reestructuración del plantel luego de las decepciones vividas en el primer semestre del año donde salieron eliminados de Copa Sudamericana y Liga de forma prematura.

De a poco los altos mandos fueron moviendo sus fichas y restando algunos días para el debut en el FPC, ya se ven seis nombres nuevos. Además de eso, se dio la salida de siete elementos que no aportaron lo esperado cuando se contrataron.

Altas: Francisco Chaverra, Daniel Ruiz, Javier Burrai, James Aguirre, Andrey Estupiñán y Jhomier Guerrero.

Bajas: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Hurtado, Nicolás Giraldo, Guillermo De Amores y Édgar Elizalde.

No se descarta que después de Barreiro llegue algún nombre más. Tampoco que se depure aún más el plantel, tres nombres están en una lista de posibles salidas hacia otros destinos, bien sea en forma de préstamo o por medio de venta definitiva.