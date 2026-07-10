Millonarios continúa su preparación de cara al 2026-II de la mano de su técnico, Fabián Bustos. Por estos días realiza la pretemporada con sus primeros fichajes y está a la espera que de lleguen otros

Después de lo que fue una primera parte del año en la que nada se les dio, la intención del elenco azul es poder entrar en la pelea por Liga BetPlay, Copa, así como puestos de privilegio de la reclasificación para ir a torneo internacional.

Francisco Chaverra, exjugador de Medellín y Santa Fe, ahora en Millonarios Foto: @MillosFCoficial

En días pasados presentaron a Francisco Chaverra proveniente de Independiente Medellín como una de sus caras nuevas, también se ha visto a Daniel Ruiz, que regresó de su préstamo desde Rusia.

No obstante, una de las posiciones que hasta la fecha no ha sido cubierta es la de los arqueros. La salida de Guillermo de Amores y Diego Novoa dejó un hueco en el plantel que debían gestionar de manera oportuna.

Muchos fueron los nombres que entraron en esa lista de posibilisas, sin embargo, ya se habría elegido dos. Uno que viene del extranjero está teniendo inconvenientes y su arribo pende de un hilo. El otro aterrizaría este viernes para firmar su vínculo con el azul.

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Los elegidos para el arco de Millonarios

Quien se cayó de manera temporal para llegar al embajador es Cristopher Varela. Este había adelantado todas las conversaciones y trámites, pero una situación extradeportiva lo estaría obligando a desistir de su llegada a Bogotá.

“Si bien la llegada de Cristopher Varela (26) a Millonarios estaba acordada entre clubes, con La Guaira, el arquero colombo-venezolano tuvo que rechazar la oferta por un tema familiar”, comentó el periodista Felipe Sierra.

Al darse cuenta el cuadro capitalino que las cosas se complicaban para traer al golero extranjero, se habrían movido en busca de otro guardameta que también les diera garantías. Un experimentado de la liga local y con buenos rendimientos recientes fue el elegido.

Según lo publicado por Noti Once Caldas: “James Aguirre se despidió de sus compañeros y todo indica que ya tiene listo todo para ir a Millonarios.

Dicho golero que lleva varios semestres destacándose en el blanco de Manizales sería el nuevo dueño del arco azul. El comunicador Sierra hizo mención a esa información, a la que le agregó otros detalles relevantes del acuerdo.

James Aguirre, arquero que está próximo a llegar a Millonarios. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

“James Aguirre (34) tiene todo acordado para convertirse en nuevo arquero de Millonarios. El arquero dejará Once Caldas, donde ya se despidió de sus compañeros, y es esperado mañana (viernes) para presentar exámenes médicos”.

En caso de no poder solucionarse lo de Varela, con Aguirre ya podría empezar a trabajar Millonarios en su idea para el Torneo Finalización. Dicho guardameta de 34 años ha sido regular en los clubes por los que ha pasado en su carrera: Atlético Bucaramanga y Once Caldas.

Con el cuadro de Santander permaneció desde su debut en 2009 hasta 2023. En 2016 ayudó a darles el ascenso y años después saltó a Once Caldas donde lleva desde 2024. Allí ha sido protagonista, lo que lo impulsa ahora a dar el salto a un histórico del balompié colombiano.