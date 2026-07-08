Le destapan otro fichaje a Millonarios: refuerzo llegaría desde liga extranjera

Desde Venezuela afirman que el portero Cristopher Varela llegó a un acuerdo para ser nuevo jugador de Millonarios. El club no ha oficializado nada al respecto, se sigue manejando como rumor, pero puede que con el pasar de las horas se haga oficial.

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Varela tiene 26 años, nació en San Cristóbal (Venezuela) y se estaba desempeñando como portero del Deportivo La Guaira. En Colombia, vistió los colores de equipos como Equidad y Atlético Bucaramanga.

“Cristopher Varela llegó a un acuerdo con Millonarios”

“El portero Cristopher Varela llegó a un acuerdo para ser nuevo jugador de Millonarios en el futbol colombiano”, reveló el periodista Mario Alberto Sánchez.

Y añadió: “Esta es una nueva venta por parte del Deportivo La Guaira, que se consolida como el equipo más vendedor de Venezuela en los últimos años. El equipo naranja guarda el 50% de los derechos del guardameta venezolano. Varela suma así su tercer equipo en el futbol colombiano, pues antes estuvo en Atlético Bucaramanga y La Equidad”.

El portero Cristopher Varela llegó a un acuerdo para ser nuevo jugador de Millonarios en el futbol colombiano.



Esta es una nueva venta por parte del Deportivo La Guaira, que se consolida como el equipo más vendedor de Venezuela en los últimos años. El equipo naranja guarda el… pic.twitter.com/RTCuuT6euK — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) July 9, 2026

El fichaje de Varela respondería a la necesidad de Millonarios por tener nuevos arqueros. Otros sectores de la prensa deportiva en Colombia afirman que Javier Burrai, también guardameta, ya estaría próximo a ser presentado.

Así las cosas, serían caras nuevas en un plantel embajador que luchará por mejorar sus actuaciones en liga. Figurar en el campeonato local se volvió una prioridad en Millonarios, tras un mal arranque del 2026.

Millonarios avanza en su pretemporada

Lo que sí es oficial es la pretemporada de Millonarios, de la mano del técnico Fabián Bustos. Caras nuevas, como Francisco Chaverra y Daniel Ruíz, se llevan la atención de la prensa y los aficionados.

Además, la cuenta oficial del equipo capitalino informó que Carlos Darwin Quintero ya está a disposición de Bustos, luego de la lesión que sufrió en el cierre del primer semestre de 2026.

David Mackalister Silva también trabaja con el equipo, pues se anunció su renovación a principios de este mes de julio. Así las cosas, es una cuota de experiencia en un plantel que quiere volver a figurar en Colombia.