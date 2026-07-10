Fiscalía entregó escabrosos detalles sobre cuerpo sin vida que fue hallado en un basurero de Fusagasugá

Hay terror en el municipio de Fusagasugá, luego de que un hombre presuntamente asesinara a su hermano y ocultara el cuerpo, en hechos ocurridos en una vivienda de esa población cundinamarquesa.

Tras estos hechos, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra John Jairo Muñoz Ciprián, un individuo de 45 años señalado como presunto responsable del crimen.

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“Los elementos materiales probatorios recaudados por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron establecer que el homicidio se cometió el pasado 5 de julio al interior de la vivienda del procesado. Las cámaras de seguridad dan cuenta de que el presunto agresor habría sacado el cuerpo del inmueble para ocultar la evidencia”, indicaron desde la Fiscalía General de la Nación, este jueves 9 de julio.

John Jairo Muñoz Ciprián, de 45 años, señalado de asesinar a su hermano. Foto: Fiscalía

Desde el ente investigador también señalaron que el cuerpo sin vida del hermano de John Jairo Muñoz Ciprián fue hallado el martes 7 de julio en un basurero del barrio Gaitán de Fusagasugá.

Tras el hallazgo por parte de uniformados de la Policía Nacional, se estableció que el cuerpo estaba envuelto en una lona azul y presentaba heridas causadas por arma cortopunzante.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, al presunto asesino, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

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Sin embargo, según la Fiscalía General de la Nación, John Jairo Muñoz Ciprián no aceptó los cargos, pero aun así, fue enviado a la cárcel.

Las autoridades ahora investigan el motivo por el cual el hombre terminó asesinando brutalmente a su hermano. Se desconoce si antes de la tragedia se presentó una riña entre ambos, en la vivienda en la que se encontraban el pasado 5 de julio.