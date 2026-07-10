La Fiscalía acepta la reprogramación de la indagatoria de Álvaro Uribe Vélez

La audiencia de indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue reprogramada por la Fiscalía. La nueva fecha fue citada para los días martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana.

Álvaro Uribe estalla contra la Fiscalía y denuncia persecución política: “Jamás se me ha ocurrido matar u ordenar matar”

La petición de aplazamiento la hizo el abogado del expresidente Jaime Granados, quien argumentó el desarrollo de la práctica de pruebas dispuesta por la fiscalía.

La Fiscalía citó al expresidente por su presunta vinculación con las masacres de El Aro (1997), La Granja (1996) y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Justo este viernes el Grupo de los 38, un reputado grupo de juristas, había hecho pública una carta en la que pedían que las actuaciones judiciales en el proceso del expresidente se desarrollaran con “transparencia institucional, independencia, imparcialidad y respeto por los derechos fundamentales”.

Álvaro Uribe Vélez. Foto: Getty Images via AFP

“La defensa reclama que esas pruebas sean practicadas como un ejercicio mínimo de revisión de la integridad del acervo probatorio. Si el propósito del proceso penal es conocer la verdad, resulta fundamental que todas las pruebas sean practicadas de manera integral”, sostienen los abogados.

El expresidente Uribe ha dicho que es víctima de una “persecución política” por parte de la Fiscalía General de la Nación. En un reciente trino, cuestionó la actuación procesal de la Fiscalía.

Este es el plan secreto con el que buscan presionar al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y que incluye la captura de Álvaro Uribe

“La Fiscalía me niega el derecho a interponer un recurso de reposición contra el llamamiento a indagatoria, decisión que me coloca en condición de imputado por estos delitos. En toda mi vida jamás se me ha ocurrido matar u ordenar matar a alguien, promover masacres o ser omisivo frente a ellas”, dijo.

“Esta actuación refleja una persecución política por parte de quienes me consideran su enemigo, aunque en realidad no me conocen”, agregó.

Álvaro Uribe Vélez. Foto: COLPRENSA

Hace unos días, SEMANA reveló cómo, “a través de fuentes de alta credibilidad, un plan secreto que estaría en marcha entre el Gobierno de Gustavo Petro y la Fiscalía de Luz Adriana Camargo para garantizar la no extradición del actual presidente bajo la nueva administración de Abelardo De La Espriella, y la permanencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.

El paso definitivo sería la captura del expresidente Álvaro Uribe. Una de las fuentes consultadas por SEMANA dijo: ‘Ya está redactada la orden de captura de Uribe, es la presión de Petro para negociar’.

Con esa eventual decisión judicial, se estaría buscando forzar una negociación política con el nuevo presidente De La Espriella”, agregó la información publicada por este medio.

La indagatoria contra el expresidente se realizaría apenas unos días después de la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente.