Primera dama, Ana Lucía Pineda, envió mensaje de solidaridad a Panamá tras terremoto

El fuerte terremoto que sacudió a Panamá este viernes, 9 de octubre, ha provocado distintas manifestaciones de solidaridad. Desde Colombia, la primera dama, Ana Lucía Pineda, se pronunció sobre la emergencia y envió un mensaje de acompañamiento a los ciudadanos del vecino país.

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A través de sus historias de Instagram, Pineda compartió un comunicado en el que expresó su preocupación por las familias damnificadas y destacó los lazos de hermandad que unen a ambas naciones.

“Mi corazón está hoy con el pueblo panameño. A cada familia damnificada que vive la angustia de este fuerte sismo, los acompaño con oración y todo mi cariño”, manifestó.

La primera dama también hizo énfasis en la importancia de mantener la cooperación entre Colombia y Panamá durante la emergencia.

“Colombia y Panamá son pueblos hermanos, y en los momentos difíciles esa hermandad se demuestra”, señaló.

Primera dama reiteró el apoyo del Gobierno colombiano

En su pronunciamiento, Ana Lucía Pineda aseguró que las comunidades afectadas cuentan tanto con su respaldo personal como con el acompañamiento del presidente de la República.

“Cuenten con mi apoyo, y con el apoyo del Presidente de la República de Colombia”, afirmó.

Asimismo, cerró su mensaje con unas palabras de esperanza para quienes enfrentan las consecuencias del terremoto.

“De esta tragedia nos levantamos juntos. Mucha fuerza a todos los Panameños. Colombia está con ustedes”.

Mensaje de la primera dama de Colombia en su cuenta de Instagram para Panamá. Foto: Screenshot Instagram Stories Analupineda

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Por otra parte, la Asociación de Primeras Damas de Colombia (Asodamas) también se sumó a las manifestaciones de solidaridad y anunció su intención de articular redes de apoyo humanitario.

“Desde la cooperación internacional y la gestión social, articularemos redes de apoyo humanitario”, indicó la organización mediante un comunicado difundido en redes sociales.

Los mensajes se conocen mientras las autoridades panameñas continúan atendiendo las consecuencias del terremoto y evaluando las necesidades de las comunidades afectadas.