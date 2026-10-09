De víctimas del conflicto a madres emprendedoras: así buscan reconstruir sus vidas decenas de colombianos

Las víctimas del conflicto armado, los firmantes de paz y las madres cuidadoras hacen parte de las poblaciones que enfrentan importantes desafíos para conseguir empleo y alcanzar la independencia económica en Colombia.

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En medio de este panorama, diferentes iniciativas han buscado impulsar alternativas de emprendimiento para quienes necesitan reconstruir sus proyectos de vida.

Una de ellas es Restaurando Sueños, un programa de Terpel que, durante diez años, ha fortalecido 52 proyectos productivos en 17 departamentos, beneficiando directamente a 57 emprendedores y de manera indirecta a 228 familiares.

La estrategia también ha desarrollado más de 980 horas de capacitación en actividades como confección, mantenimiento de vehículos, alimentación y otros oficios, con el objetivo de ampliar las posibilidades de generación de ingresos.

Las historias de tres mujeres que buscan salir adelante

Entre las beneficiarias se encuentra Martha Vega, una madre bogotana que dedica gran parte de su tiempo al cuidado de su hijo Alan, diagnosticado con microcefalia, epilepsia y otras complicaciones neurológicas. A través de capacitaciones y herramientas de costura, encontró una alternativa para trabajar desde casa sin descuidar las necesidades de su hijo.

Una situación similar enfrenta Nelly García, quien tuvo que interrumpir su carrera en el sector hotelero después de que su hija presentara graves complicaciones de salud durante el nacimiento. Actualmente, mientras continúa con sus responsabilidades como cuidadora, busca desarrollar una actividad económica mediante la confección.

Por su parte, Vicky Guevara llegó a Colombia desde Venezuela hace nueve años en busca de mejores oportunidades para su familia. Hoy trabaja en diseño y costura, y participa en la elaboración de elementos utilizados para la rehabilitación de niños, actividad que le ha permitido fortalecer su emprendimiento.

Las tres mujeres han participado en procesos de acompañamiento de la Fundación Unidos para Sonreír, una organización que trabaja con familias de menores que requieren atención y rehabilitación especializada.

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Oportunidades para poblaciones vulnerables

Además de las madres cuidadoras, el programa contempla el acompañamiento a personas que estuvieron privadas de la libertad, militares heridos en combate, víctimas de la violencia y firmantes del acuerdo de paz.

El apoyo incluye formación técnica, fortalecimiento de emprendimientos y espacios para comercializar productos y servicios.

Aunque las historias de los participantes son diferentes, todas reflejan uno de los principales desafíos de estas poblaciones: encontrar oportunidades económicas que les permitan sostener a sus familias y recuperar su autonomía.