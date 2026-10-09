Tabla de la Liga Betplay tras triunfo de Once Caldas y empate de Águilas Doradas: respira Millonarios

La fecha 14 de la Liga Betplay sigue su rumbo con dos partidos más en la noche de este 9 de octubre. A primera hora, Águilas Doradas fue visitante ante Alianza FC en Valledupar, mientras que Once Caldas recibió en el Palogrande de Manizales a Llaneros de Villavicencio.

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Águilas Doradas, que mantiene algunas posibilidades de clasificar a los cuadrangulares semifinales, no fue capaz de mantener la victoria y se dejó empatar en el final para quedar 2-2. Alianza FC, hasta el minuto 90, perdía 2-0, pero con dos goles agónicos salvó un punto y complicó al club antioqueño.

Queda la sensación que Águilas Doradas perdió dos puntos, más que ganar uno en Valledupar, pues le sacaron la victoria del bolsillo en la reposición. El equipo de Rionegro suma 15 puntos, a 5 del octavo, Deportes Tolima, que tiene el partido pendiente este fin de semana.

En el partido de fondo, Once Caldas le ganó a un complicado Llaneros en Manizales. Un gol de Jefry Zapata al minuto 68 fue suficiente para decretar el triunfo y sumar tres puntos que lo colocan en la novena posición con 16 puntos, a cuatro del octavo.

La no victoria de Águilas le permite un respiro a los coleros en el grupo de los ocho. Tolima aventaja con cinco puntos, Millonarios ya tiene el calendario completo y se teme a que pueda bajar casillas y el Medellín tiene una ventaja de alejarse si le gana al América de Cali.

Si Llaneros hubiera ganado en Manizales, quedaba con 17 puntos a tres del octavo y más peligro, pero al final fue el Once Caldas el ganador, que sube posiciones y amenaza, pero con 16 unidades. El ‘Blanco Blanco’ tendrá un duelo directo en Bogotá la próxima semana contra Millonarios para intentar recortar más ventaja.

Millonarios respira pese a empatar

En el comienzo de la fecha 14 (jueves), Fortaleza CEIF fue local en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá ante Millonarios, que parecía el anfitrión con las gradas totalmente pintadas de azul. Las cosas no salieron bien para el Embajador, cuando parecía que era triunfo, y cedió un empate que le sabe a derrota.

Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 🛡️ América 12 8 3 1 24 7 17 27 2 🟢 Deportivo Cali 12 7 3 2 20 9 11 24 3 🟢 Atlético Nacional 11 7 2 2 21 10 11 23 4 🟡 Bucaramanga 11 6 5 0 20 10 10 23 5 🔵 Millonarios 14 5 7 2 19 12 7 22 6 🔴 Santa Fe 12 6 4 2 19 12 7 22 7 🔵 Medellín 12 6 2 4 19 16 3 20 8 🟤 Tolima 13 5 5 3 15 13 2 20 9 ⚪ Once Caldas 13 4 4 5 16 16 0 16 10 🟡 Águilas Doradas 12 3 6 3 16 17 -1 15 11 🔴 Cúcuta 12 4 3 5 15 19 -4 15 12 🟡 Llaneros 13 4 2 7 15 17 -2 14 13 ⚪ Internacional 13 2 7 4 14 18 -4 13 14 🔵 Boyacá Chicó 11 3 3 5 10 18 -8 12 15 🔵 Alianza 13 3 3 7 14 26 -12 12 16 ⚪ Fortaleza 13 1 8 4 14 19 -5 11 17 🔴 Junior 11 2 3 6 16 20 -4 9 18 🟡 Pasto 12 2 3 7 9 18 -9 9 19 🔴 Deportivo Pereira 11 1 5 5 7 17 -10 8 20 🟢 Jaguares 11 1 4 6 11 20 -9 7

Fortaleza dio muestras de buen toque por el medio y orden defensivo para desesperar mucho más al Millonarios de Alberto Gamero. Al final, fue un 1-1 que funciona para que ‘Forta’ saque un ‘puntazo’ ante el favorito azul. Esto fue casi una derrota para el Embajador, cuando un gol de Rodrigo Ureña daba esperanza en el final.

Tras la eliminación de la Copa Betplay a manos de Barranquilla, las cosas se complicaron mucho más y ahora Millonarios sigue mostrando poco fútbol ofensivo y la presión de la hinchada aumenta, pues este empate le obliga a ganar en próximas salidas para no seguir en la parte baja del grupo de los ocho y además depende que los de abajo, como los equipos que tuvieron acción este viernes, sumen la menor cantidad de puntos posible.