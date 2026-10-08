Obra inconclusa tiene a los habitantes de La Mesa y Anapoima sin acueducto desde hace varios años

Un ambicioso proyecto que buscaba llevar agua a las regiones de La Mesa y Anapoima, cercanas a Bogotá, está en veremos y ha afectado fuertemente a los habitantes de la zona. Se trata del acueducto que se contrató hace cerca de 20 años, en 2006, y que supuestamente se entregaría en 2011.

Tragedia en Fusagasugá: murió una mujer de 72 años tras ser arrastrada por las fuertes lluvias

Fue estructurado a partir de cuatro fases. La fase uno y dos fue adjudicada a los consorcios de los cuales hacían parte en su momento los hermanos Nule, envueltos en el escándalo de corrupción por el carrusel de la contratación.

Un acueducto que prometía llevar agua a los municipios de La Mesa y Anapoima, en Cundinamarca, permanece sin una solución definitiva, pese a que fue contratado en 2006 y debía entregarse en 2011. Foto: Getty Images

El portal Minuto60 conoció de cerca la historia del acueducto fallido. Los habitantes le dijeron al medio citado que llevan sin agua más de 60 años y que la obra programada tuvo un costo de alrededor de 125.000 millones de pesos.

https://www.semana.com/vehiculos/articulo/el-pedido-desde-bogota-para-recuperar-las-vias-tras-los-bloqueos-de-las-manifestaciones-por-palestina/202611/

Luego de adjudicar la fase dos, fue adjudicada la fase tres al Consorcio Aguas de Cundinamarca por cerca de $3.750 millones. Finalmente, la fase cuatro fue adjudicada al Consorcio Redes 2010 por más de $13.200 millones. Estas también presentaron demoras, prórrogas y adiciones que dejaron a la obra en un limbo.

Las primeras fases del proyecto fueron adjudicadas a consorcios de los que hicieron parte los hermanos Nule, protagonistas del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. Las siguientes etapas también enfrentaron demoras, prórrogas y adiciones presupuestales. Foto: Getty Images

Posteriormente, se hizo un estudio para retomar la obra, el cual costó unos $2.814 millones de pesos, con el fin de corregir diseños y retomar la obra. Fue por ello que en enero del 2017 se anunció una nueva fase.

Existe una preocupación generalizada sobre el otorgamiento de licencias de construcción, pues se ha dado un alto volumen de otorgamiento de licencias sin tener en cuenta la capacidad del suministro de agua en el municipio de La Mesa.

En enero de 2017 se anunció una nueva fase para retomar el proyecto, luego de un estudio que costó cerca de $2.814 millones y que buscaba corregir los diseños. Sin embargo, la solución definitiva al problema del suministro de agua continúa siendo una preocupación para la comunidad. Foto: Jorge Orozco

Además, algunos habitantes aseguran que los condominios, conjuntos residenciales y demás edificios tienen acceso al agua, mientras que otros habitantes no cuentan con ello. La queja también apunta a que el alcantarillado no da abasto con este crecimiento.