Tragedia en Fusagasugá: murió una mujer de 72 años tras ser arrastrada por las fuertes lluvias

Una mujer de 72 años murió durante una emergencia provocada por las fuertes lluvias registradas en la madrugada de este miércoles, 7 de octubre, en Fusagasugá, Cundinamarca. La víctima fue identificada como Luz Marina Ospina Poveda, quien fue encontrada sin vida en la quebrada Manila, en el sector El Capri.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó el fallecimiento y explicó que la emergencia se presentó en el sector La Cañada, en el barrio Marsella, donde las precipitaciones ocasionaron afectaciones en varias viviendas.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario departamental, el fuerte aguacero provocó el taponamiento de las rejillas y el colapso de la red de alcantarillado. Esto generó un represamiento de agua que ingresó por la parte posterior del conjunto La Cañada y terminó afectando una de las viviendas.

En la casa número 3 se encontraban Luz Marina Ospina Poveda, Laura Manuela González, de 20 años, y Miguel Ángel, de 6 años. Los dos últimos lograron ser rescatados por los organismos de socorro, mientras que las labores de búsqueda permitieron localizar posteriormente el cuerpo de la mujer en la quebrada Manila.

Asimismo, según el reporte de la Gobernación, se presentaron inundaciones en cinco barrios, con tres viviendas afectadas hasta el momento. Además, se registraron encharcamientos en la zona cercana al hospital y la caída de árboles en la vía que comunica a Fusagasugá con Pasca.

También fueron reportadas inundaciones en Cajicá, así como en las veredas San Martín y Santa Ana, de Gachancipá, donde se reportó una vivienda afectada en cada sector. En Sopó, por su parte, se registraron afectaciones por acumulación de agua en el centro comercial Outlet.

La Alcaldía de Fusagasugá y los organismos de socorro continúan atendiendo las situaciones ocasionadas por las lluvias. Por su parte, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo coordina la respuesta con las autoridades locales y los equipos de emergencia.

Desde la Gobernación señalaron que acompañarán a la familia de Luz Marina Ospina y que, una vez se realicen la caracterización de las afectaciones y la evaluación de los daños, se analizarán las medidas necesarias para brindar atención integral a los damnificados.

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“Desde la Gobernación de Cundinamarca acompañaremos a su familia y, una vez la Alcaldía de Fusagasugá adelante la caracterización de las afectaciones y la evaluación de los daños, apoyaremos de manera subsidiaria la búsqueda de soluciones para la atención integral de esta familia”, afirmó Rey.

Las autoridades también hicieron un llamado a la comunidad para extremar las precauciones durante la temporada de lluvias y reportar oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo.